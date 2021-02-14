banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Akpınar, 'aşı dalgaları ve öncelı̇kler, bı̇r 'kuyumcu terazı̇sı̇ hassası̇yetı̇' ı̇le ölçülmelı̇dı̇r'

14 Şubat 2021 Pazar 14:03
Akpınar, 'aşı dalgaları ve öncelı̇kler, bı̇r 'kuyumcu terazı̇sı̇ hassası̇yetı̇' ı̇le ölçülmelı̇dı̇r'
banner337
banner351

KIBRIS ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ BAŞKANI  SERHAT AKPINAR;

"AŞI DALGALARI VE ÖNCELİKLER, BİR 'KUYUMCU TERAZİSİ HASSASİYETİ' İLE ÖLÇÜLMELİDİR."

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun, 'tüm eğitim kurumlarında aşılanmanın tamamlanması ile ancak yüz yüze eğitim şartlarına geçilebileceğine' yönelik açıklamalarının ardından, Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Serhat Akpınar birlik adına bir yazılı açıklama yaptı.

banner341

KÜB Başkanı Akpınar; Aşı uygulamalarında ilk ve orta eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin tartışılmaz öncelikleri olduğunu vurgulayarak, KKTC ekonomisine en önemli katma değeri yaratan yüksek öğretim alanının benzer hassasiyet taşıdığını bu ölçütlerin zamana karşı verilen mücadele ile bir anlam kazanacağını bildirdi. Yayımlanan bildiride diğer görüşler ise şu şekilde aktarıldı: "Ülkemizde bir başarı öyküsü olan, ve ada ekonomileri kavramına devrimsel bir çehre kazandırmış 'KKTC Yüksek Öğretim Alanı'nın salgın döneminde sektörler arasında, en ciddi aşınmayı yaşayan basamak olduğu artık tartışılmazdır. Artçıl sektörlerin topyekun krizlerine de neden olan bu ivmenin, olumsuz olarak katlanarak büyüdüğünü, acı bir şekilde yaşayarak idrak ediyoruz. Bu aşamada, KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliği büyük risk altındadır. Zaman faktörü, çok değerli kurumların dayanıklılığını, sürdürülebilir hedeflerini sürekli aşağı doğru çekmektedir. Ülke ekonomisinin daha fazla yara almaması adına; en dinamik ana sektör ve bağlı artçıl sektörlerin bir stratejik hataya tahammülü yoktur. Böylesi bir hatayı telafi etmek zor, hatta imkansız bir hale gelebilir.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak; Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, gerekse taşıdıkları uyruk açısından öğrencilerimizin çok yüksek oranda  bir temsiliyet gösterdiği, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri nezdindeki yapıcı çabalarımız devam edecektir. Öğrencilerimizin, varlıkları ile bir anlam kazanan üniversitelerinde sağlık, huzur ve güven içinde eğitimlerine devam edebilmeleri istemimizi çok daha güçlü ve gerçekçi ifade ediyoruz. 'Sevinçte-kederde bir' hükümetlerimizden, üniversitelerin sesine daha fazla kulak vermelerini, tabir uygunsa konuya bir 'kuyumcu terazisi hassasiyeti' ile yaklaşmasını talep ediyoruz.

Bu hassasiyetin korunmaması şu felakete sebep olur: Bir şekilde, yüksek öğretim kurumları ülkemizin regülatörüdür. Bu regalatör devreden çıkar veya etkinliği azalırsa; bilimsel, sosyo-kültürel ve hatta siyasi yaşamda daha derin yaralar açılır. Sonuç olarak; Salgında önce durağan noktaya erişim, sonra aşağı çekiş hamleleri ülkelerin 'kısaca kendi şartlarına' bağlı, doğru risk gruplarının belirlenmesi ile olanaklı görünmektedir. Bu doğrultuda, risk grupları 'kendisi gibi gerçek' risk yönetimiyle belirlenebilir. Aşı dalgaları ve öncelikleri, 'kuyumcu terazisi hassasiyeti' ile ölçülmesi halinde değerli ve etkin kılınabilir. Hayati değerde kritik eşikte olan yüksek öğretim alanının soluk alıp vermesi, artık bu türde bir etkin aşılanmaya bağlıdır. Kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Saner, Türkiye'de şehit 13 kişi için taziye mesajı yayımladı
Başbakan Saner, Türkiye'de şehit 13 kişi için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütünce öldürülen 13 siville ilgili taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütünce öldürülen 13 siville ilgili taziye mesajı yayımladı
Özyiğit: “Özel sektör ve esnaf yine unutuldu”
Özyiğit: “Özel sektör ve esnaf yine unutuldu”
Ekonomik Örgütler Platformu çekler konusunda acil önlem talep etti
Ekonomik Örgütler Platformu çekler konusunda acil önlem talep etti
Meclis Genel Kurulu’nun yarınki birleşimi ertelendi
Meclis Genel Kurulu’nun yarınki birleşimi ertelendi
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden “yardım çığlığı”…
Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden “yardım çığlığı”…
İlçe Emniyet Kurullarından açıklama: Mevcut izin belgeleri 22 Şubat’a kadar geçerli
İlçe Emniyet Kurullarından açıklama: Mevcut izin belgeleri 22 Şubat’a kadar geçerli
Kar-İş: “Hükümet bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmeli”
Kar-İş: “Hükümet bir an evvel sektörel bazda ekonomik proje üretmeli”
Covid-19'dan 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Covid-19'dan 35 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cengiz Ratip’in şehit edilişinin 57. yılı…
Cengiz Ratip’in şehit edilişinin 57. yılı…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim