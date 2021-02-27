Akpınar: “Amerika‘da 37 bin dolar olan yıllık eğitim harcı KKTC’de 7 bin dolara çekilmiş durumda”

“GAÜ'nün Amerikan Eğitim Sisteminin Temsilcisi Olması Dolayısıyla Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü Olarak Eğitime Başlamış Olduk”

ABD’de kamu araştırma üniversiteleri arasında ilk 20 üniversite içerisinde olan buna ek olarak NASA’dan en çok araştırma bütçesi ve proje hibesi alan 4.üniversite olan Arizona Üniversitesi hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar; “Vizyon ve istatistiki gelişim programına sahip olmak çok önemli. Esas olarak bu işbirliğinin arkasında 3 yıllık yoğun bir çalışma dönemi var. Arizona Üniversitesi’nden GAÜ’ye yapılan ziyaret sonrası kampüsün akademik altyapısı, akademik akreditasyonların incelenmesi, adada yükseköğretime yön veren bir üniversite olması, ayrıca GAÜ'nün Amerikan öğretim sisteminin bir yerde temsilcisi oluyor olması sebepleri dolayısıyla Arizona Üniversitesi ile eğitime pandemi süreciyle başlamış olduk ’’ dedi.

“GAÜ Arizona Üniversitesi Kıbrıs Kampüsü Özel Burs ve Avantajlarla Öğrencileri Bekliyor”

Akpınar; “Arizona Üniversitesi esasen KKTC’de Kıbrıs global kampüsünü GAÜ’nün bünyesinde açmış bulunmakta. Burada okuyacak olan öğrenciler için ise birtakım burslar tanındı. GAU 35 yıllık bir geçmişe sahip, Arizona Üniversitesi ise 135 yıl öncesinde yükseköğretim hayatına başlamış günümüzde Amerikan yükseköğretimine yön veren bir üniversite özellikle araştırma üniversitesi olması sadece bilimi kullanan bir üniversite değil bilimi üreten bir üniversite olması ayrıcalığının olması dahası uluslararası akreditasyonlara sahip olup, GAÜ ile girmiş olduğu bu etkileşim süreciyle mezunlarımızın özellikle dünyanın iyi üniversitelerinden olan Oxford’da yüksek lisans ve doktora programlarına girebiliyor olması büyük ayrıcalıklardır” dedi.

Akpınar;’’Bir araştırma üniversitesi olarak Arizona Üniversitesi’nin NASA ve benzeri birçok araştırma projesinde yer alıyor hatta yönetiyor olması NASA Laboratuvarlarının Arizona Üniversitesi’nde şekillenmiş olması bizlerin böylesi bir birlikteliği oluşturmasında etken oluşturdu diyebilirim” dedi.

Akpınar Arizona Üniversitesi'ne gidebilmek için gerekli koşullar ve avantajlardan da bahsederek; ‘’ %80 oranında bir burs imkânı sağlanıyor, Amerika ‘da 37 bin dolar olan yıllık eğitim harcı KKTC’de 7 bin dolara çekilmiş durumda. Amerika’daki giriş koşullarının benzeri sadece TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavları ile lise mezuniyetleri sonrasında direkt olarak kayıt yapabiliyorlar. Hatta Arizona akademi ile lise düzeyinde 10.sınıftan başlamak üzere öğrenciler bu şekilde Arizona Akademi ile eğitimlerini almaya başlayabiliyorlar,2 yıl sonrasında ise Arizona Üniversitesi’nin 1.sınıfından direkt eğitimlerine başlayabiliyorlar böylelikle de 1 yıl kazanmış oluyorlar ‘’dedi.

“E-Learning Platformumuz ile Pandemi Döneminde Online Eğitime Kolaylıkla Adapte Olduk”

Akpınar; ’’ Bu pandemi hepimizi zorlamış durumda fakat bu süreçte farklı bir yaklaşımda bulunarak idari kadronun ve akademisyenlerin bu sisteme alışmış olması ayrıca farklı teknolojiler ve yöntemler de kullanarak öğrencilerin online sürecinde onlara en iyi desteği sağlamaya yetkin olmaları herkes açısından için pozitif bir nokta. Tabi ki bu sürece hazır olan üniversiteler ise bu süreci daha kolay atlatmış durumdalar’’dedi.

Yükseköğretimde pandeminin yarattığı kırılmalara değinen Akpınar; “Öğrencilerimiz bu süreci farklı boyutlarda ele alıyor. Özellikle online sürecine alışma döneminde sorunsal birtakım kırılmaların olması olağandır fakat özellikle içerisinde bulunduğumuz akademik yıl içerisinde GAÜ’de online eğitim sürecine biz E-learning adı veriyoruz ve bu eğitim durumu bizim üniversitemiz için yıllar önce başlamış olması ve şuanda deneyimlenen sürece hemen adapte olması bizim için büyük kolaylık sağladı ayrıca sanal eğitim sınıflarında öğrencilerimizin eğitime hemen dahil edilmesi GAÜ’nün eğitim bakımından kolay yol kat etmesini sağladı’’ ifadelerini kullandı.

Akpınar açıklamalarının devamında; “Geleneksel müfredat ve gelişim sürecine bağlı olan üniversitelerin ilerleyen süreçte çok ciddi sorunlar yaşayacağını söylemeliyim. Yükseköğretim yapısını ilerleyen süreçte çok farklı bir boyuta taşınacak olması ve bu sürece üniversitelerimizin dâhil olmaya hazır olamayacak olan üniversiteler açısından çok geri kalınacağını belirtmeliyim’’ dedi.