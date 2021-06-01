Akpınar: “Amacımız GAÜ'yü çekim merkezi haline getirmek”

Akpınar pandemi döneminde eğitim konusu hakkında yaptığı açıklamalarda; “Pandemi dönemi ile başlayan ve birçok belirsizlikleri içerisinde barındıran insanlık için geleceğin sürekli sorgulandığı; özellikle yükseköğretim alanında pek çok kaygıların, gerilemelerin yaşandığı bir dönemde, başta TC. Yükseköğretim Kurumu, YÖDAK ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) olmak üzere ortaya koymuş oldukları geniş vizyon ve çalışmalar süreci çerçevesinde Yükseköğretim alanımızın bu sürece doğru bir biçimde hazırlanması için elimizden geleni yapmaya çalıştık.

GAÜ olarak özellikle pandemi döneminde güçlü teknolojik alt yapımız ile öğrencilerimize yardımcı olmaya çalıştık. Pandemi öncesinde GAÜ'nün bu yönde olası açılımlara karşı ve KKTC'nin yükseköğretimde bir çekim merkezi olabilmesi için başta ABD olmak üzere ABD'nin önemli üniversiteleri ile işbirliği başlatmıştık. Bu işbirliğini pandeminin ilk aylarında önce Arizona Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Arizona Üniversitesi bu süreçte ABD'ye gelemeyen öğrencilerini örgün veya online bir şekilde KKTC'de ki GAÜ Kampüsü'ne yönlendirdi” dedi.

“Amacımız Pandemi Sürecinde Yapmış Olduğumuz Çalışmalar İle Bu Süreçte Ve Sonrasında GAÜ'yü Çekim Merkezi Haline Getirmek”

Akpınar; “GAÜ olarak geçmişte sadece eğitim ile anılıyorduk, eğitimden sonra şunada KKTC'yi araştırma adası haline getirme süreçlerini de başlattık. Burada diğer üniversitelerimizin de çok ciddi katkıları oldu. Bu aşamadan sonra bizim; özellikle KKTC'nin siyasi varlık gösterme noktasında yaşadığımız sorunlar nedeniyle dünyada üniversiteler sıralamasında önde olan üniversitelerinde KKTC'de kampüs açıp, daha ekonomik şartlar ile öğrencilerin okumasına destek olarak, KKTC'nin bir çekim merkezi olma yolunda ilerlemesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimizi Büyük Özlemle Bekliyoruz”

Akpınar yeni eğitim dönemi hakkında yapılması gerekenler hakkında yaptığı açıklamalarda; “Öğrencilerimizi çok özledik. Onlar için tüm çalışma programlarımız ve hazırlıklarımız Eylül ayında örgün eğitime geçmek için tamamlanıyor. Bir an önce yükseköğretim alanının KKTC için ne kadar önemli olduğunun anlaşılması için gerek YÖDAK gerek Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ciddi tedbirler alması gerekiyor. Önümüzde ki eğitim dönemi için kayıtlar başlamış durumda ve bizim bu tanıtımları yaparken öğrencilerimiz adaya mı gelecek yoksa online olarak mı devam edecek diye karmaşık şekilde düşünmek yerine çok kesin kararların artık alınması gerekiyor” dedi.

“Tüm Sıkıntılara Rağmen Tıp Fakültesini Açtık”

GAÜ Tıp Fakültesi hakkında açıklamalarda bulunan Akpınar; “2012'den itibaren GAÜ'nün bir hastane ve tıp fakültesi oluşumu için başlatmış olduğu gelişim süreçlerinde, karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar bizim için kendi gelişim tarihimizde önemli bir yer alacaktır. GAÜ en son baskı ve ısrarla, bağlı olmuş olduğu değerler ile sürdürmüş olduğu çalışmalarla tıp fakültesinin onayını YÖDAK'tan almış durumdadır. Aynı zamanda YÖK'ünde onayıyla Mersin Üniversitesi ile yapılan anlaşma ile tıp fakültesinde okuyacak olan öğrencilerimiz stajlarını Mersin'de yapabilecekler.

“Önümüzde ki Yıl Diş Hekimliği Fakültesi Oluşumu Noktasında Yeni Bir Yapılanma Süreci Başlatıyoruz”

GAÜ'de Sağlık Bilimleri Fakültesi ile beraber Eczacılık Fakültesi onları takip eden Hemşirelik Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu ile birlikte çok ciddi bir akademik yapılanma gerçekleşiyor. Bu sürecin önümüzde ki yıl Diş Hekimliği Fakültesi oluşumu noktasında yeni bir yapılanma süreci ile artık tıp ve sağlık alanında yeni ve ciddi düzenlemeler yapmayı planlıyoruz” dedi.