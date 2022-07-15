Akpınar: “15 Temmuz’da Türkiye’de Yaşananlar Da O Gecenin Kahramanları Da Unutulmayacak”

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşananların da o gecenin kahramanlarının da unutulmayacağını kaydetti.

Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, -“İstiklali ve İstikbali için canı pahasına ülkesini savunan ve tarih boyunca aynı mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacak” ifadelerine yer verildi.