Akpınar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nda mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’ıncı, Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Akpınar yayımlamış olduğu mesajında şunları söyledi;

“Köklerimizin Ada’mızda; Atalarımızın mukaddes kanları ile sulanarak toprağa salındığı 448 yıl öncesini, bugün minnet ve şükran ile yad’ediyor. Varlığımızı; Yurdumuz Kıbrıs’ta temin eden şehit ve gazilerimiz ile, son yüzyılda; Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde, şeref ve gurur ile, canları pahasına her safhada mücadele vererek savunan kahramanlarımızın aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum.

Şahsım ve Kurumlarım Adına; “Kıbrıs’ın Fethi’nin 448’inci, Türk Mukavamet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü Kuruluş Yıl Dönümleri”ni en kalbi duygularım ile kutluyorum.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramımızda; Bir kez daha, haksız ve sert ekonomik ambargoların üzerimizde halen hüküm sürdüğü şartlarda, Kıbrıs adına; onurlu ve kalıcı bir çözümün mümkün olabilmesi temennisini yineliyor. Her ne olursa olsun; Bundan önce olduğu gibi, “Köklerimizin Gücü”nün Kıbrıs Türkü’nü sonsuza kadar himaye edeceğine yönelik inancımı koruyorum.