AKPA’da temsilci milletvekilleri geçiş kapılarının kapatılmasını Avrupa Konseyi’ne taşıdı

Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi’ndeki (AKPA) temsilcileri Özdemir Berova (UBP) ve Armağan Candan (CTP), Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 28 Şubat’ta kapatılan geçiş noktaları konusunda AKPA Başkanı Rik Daems’e bir mektup gönderdi.
Berova ve Candan AKPA Başkanı’na gönderdikleri mektupta, GKRY’nin geçiş noktalarını kapatma kararının tek yanlı aldığını, önceden hiçbir bilgilendirme ve uyarı yapılmadığını, ayrıca koronavirüsle mücadele iddiasının ise inandırıcılıktan uzak olduğunu dile getirdi.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, geçiş kapılarının adadaki iki kesim arasında sosyal, ekonomik ve siyasi ilişkiler bakımından büyük önemi haiz olduğu vurgulanan mektupta, kapıların bugüne kadar hayata geçirilen en etkili ve en sık kullanılan Güven Artırıcı Önlemler adımı olduğuna dikkat çekildiği belirtildi.
Berova ve Candan, AKPA Başkanı’ndan konunun takipçisi olmasını talep ederken, bu tür uygulamaların devam etmesinin adadaki statükoyu kalıcılaştırmaktan başka bir şeye hizmet etmeyeceğini ve uluslararası toplumun bu konuda ses vermesinin büyük önem arz ettiğini vurguladı.