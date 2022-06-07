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AKPA Raportörü Fassino KKTC’de temaslar yapıyor

07 Haziran 2022 Salı 17:22
AKPA Raportörü Fassino KKTC’de temaslar yapıyor

Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) tarafından Kapalı Maraş hakkında rapor yazmakla görevlendirilen İtalyan Parlamenter Piero Fassino dün Güney Kıbrıs’taki muhataplarıyla görüşmelerini tamamlayarak bu sabah KKTC’ye geçti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Fassino’yu AKPA heyet üyeleri UBP Milletvekili Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan karşıladı. Berova ve Candan, Fassino’ya gün boyu sürecek temaslarında eşlik etti.

İlk önce Kapalı Maraş’ı ziyaret eden Fassino’ya, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından Kapalı Maraş ve Kapalı Maraş açılım süreci ile ilgili bir brifing verildi. Berova ve Candan’ın yanı sıra UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve basın mensupları da Fassino’nun Maraş ziyaretinde yer aldılar.

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Fassino daha sonra Mağusa’daki bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ile de bir araya geldi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşen Fassino, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partiler, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi (EVKAF) ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile de bir dizi görüşmeler gerçekleştiriyor.

Açıklamaya göre, yapacağı temaslar neticesinde derleyeceği bilgileri hazırlayacağı raporunda kullanacak olmasından dolayı İtalyan Rapörtör Fassino’nun ziyareti önem arz ediyor.

Fassino’nun bugün KKTC’deki temaslarını tamamlamasının ardından, yarın da adadaki diplomatik misyon temsilcileri ile bir araya gelerek adadan ayrılması bekleniyor.

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