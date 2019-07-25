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AKP heyeti Mehmet Bulanık'ı ziyaret etti

AKP heyeti Mehmet Bulanık'ı ziyaret etti

25 Temmuz 2019 Perşembe 20:51
AKP heyeti Mehmet Bulanık'ı ziyaret etti

AKP HEYETİ MEHMET BULANIK'I ZİYARET ETTİ

Ergün YAHAT

Gectiğimiz gün süt kurumuna as başkan olarak atanan ve her yerde sevilen iş adamlarından Mehmet Bulanık'ın ziyaretçileri vardı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, AK Parti Altınözü ilçe başkanı Yusuf Bulanık, Hatay Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, YDP Milletvekilli Bertan Zaroğlu ve heyet makamında ziyaret ederek hayırlısı olsun diyerek çalışmalarında başarı dilediler. İş adamı ve süt kurumu as başkanı Mehmet Bulanık ise gelen heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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