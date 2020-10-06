Akova-yıldırım Arasında Yangın

Lefkoşa, 6 Ekim 20 : Akova-Yıldırım köyleri arasında dün çıkan yangın sonucunda ağaçlar, balya, anız ve plastik sulama boruları yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Akova-Yıldırım köyleri arasında bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda iki adet incir fidanı, bir adet balya, dört dönümlük arazi içerisinde bulunan anız ve plastik sulama borularının tamamen yanarak zarar gördüğü belirtildi.

Açıklamada, yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

(HUR/FEZ)