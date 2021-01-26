Akkaya: “Kıbrıs teknoloji üretim adası olmalıdır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya, Gelecek on yılda işletme yönetimi, bankacılık, ekonomi yönetimi, ticaret, eğitim, turizm, sağlık, güvenlik, enerji, tarım ve benzeri birçok alanda kullanılan geleneksel yöntemlerin büyük oranda değişeceği ve yerini yapay zeka, bulanık mantık ve genişletilmiş gerçeklik algoritmaları ile yönetilen otomasyon temelli sistemlerin alacağı öngörüldüğünü ifade etti.

Akkaya açıklamalarının devamında; "Buna göre değişim, insan faktörünün kurumlardaki rolünü uzak makine bağlantısı ile sistemin işleyişini tasarlayan, uygulayan ,düzenleyen, test eden ve yöneten çevrimiçi çalışan olarak değiştirecektir. Bu değişim sürecinde bilişim yetkiniğine sahip alan uzmanları, teknoloji geliştiricileri, meslek bazlı etkin teknoloji kullanıcıları, yazılım geliştiricileri, mobil enerji sistemleri geliştiricileri ve teknik ara eleman ihtiyacı çok yüksek seviyelere ulaşacaktır."

Covid-19 virüsünün çalışma alanlarına yaptığı ani olumsuz etki hakkında açıklamalarda bulunan Akkaya; “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurumları altyapılarını uzaktan yönetilebilecek şekilde geliştirmeye, çalışanları ise teknoloji temelli uzaktan problem çözme yetisi kazanmaya yöneltmiş ve teknolojik sistemlerin aslında yüzyüze olmasının gerektiğine inandığımız birçok işlemin uzak bağlantı ile daha verimli olarak yapabilmesine olanak sağlayabileceği gerçeğini de ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Sertifika Programlarında Devlet Eli Desteği Önemlidir”

Akkaya; “Yakın gelecekte meydana gelecek bu dönüşüm için ülke olarak altyapı ve araştırma geliştirme faaliyetlerine hız verilmesi ile birlikte yetkin eleman yetiştirilmesine olanak ve destek sağlanması gerekmektedir. Ülke ekonomisinin bağlı olduğu lokomotif sektörlere yazılımsal ve donanımsal teknolojik ürün geliştirme alanının da eklenmesi gerekmektedir ki bu da ilgili üniversite programlarının çıktılarına ek olarak yine üniversiteler bünyesindeki sürekli eğitim merkezlerinin ilgili alanlarda ara eleman yetiştirme konusundaki sertifika programlarının devlet eli desteklenmesi ile mümkün olabilir.

Kısa ve uzun vadeli sertifika programları ile kazanılacak becerilerin gelecekte ülke ekonomisinin gelişmesine ülke olarak gelişime ayak uydurma kabiliyeti konusunda sağlayacağı katkı oldukça büyük olacaktır.” dedi.