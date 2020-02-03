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Akıncı’ya gönderme yaptı!

KIBRIS MANŞET’i ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman Cumhurbaşkanın oturup beklememesi gerektiğini söyledi

Akıncı’ya gönderme yaptı!

KIBRIS MANŞET’i ziyaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman Cumhurbaşkanın oturup beklememesi gerektiğini söyledi

03 Şubat 2020 Pazartesi 08:48
Akıncı’ya gönderme yaptı!

“Bizim Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkan Yardımcısı’nı kendi makamında kabul etti zamanında. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında toplum liderliği makamıdır. O yüzden benim turizmle ilgili sorunlarımı, ticaretle ilgili sorunlarımı, annesi Türkiye doğumlu, babası Kıbrıs doğumlu çocukların insan hakları ihlalleriyle ilgili sorunlarını benim Cumhurbaşkanım bıkmadan, usanmadan bütün dünya ülkelerine anlatmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın Lefkoşa’da oturup beklememesi gerekir. O yüzden hem dışarıda hem içeride arı gibi çalışan bir Cumhurbaşkanlığı makamına ihtiyacımız var. Bunu yapacak görev de var, yetki de var, bütçe de var.”

Anahtar Kelimeler:
AkıncıErhürman Seçim Kktc
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