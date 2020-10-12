Akıncı: “Temel vizyonu koruyarak en geniş birlikteliği sağlamalıyız”

“ORTAK PAYDAMIZ, TOPLUMSAL İRADEMİZ”

“SEÇİM SONUCUNU PARTİSİNİN KAZANMASI OLARAK NİTELEYEN ZİHNİYETE KARŞI CUMHURBAŞKANLIĞININ BAĞIMSIZ VE PARTİLER ÜSTÜ OLMASI ANLAYIŞINDA BULUŞMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ikinci tur öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu aşamada temel vizyonu koruyarak halkın beklentilerine yanıt verecek en geniş birlikteliği sağlamak, toplumsal geleceğimiz açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.

“Ortak paydamız toplumsal irademiz” diyen Akıncı, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda önemli bir toplumsal sınavı başarıyla vermiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Demokratik ölçütlere uymayan her türlü girişim karşısında” halkın tavrını koyduğunu ve demokratik olgunluk içerisinde iradesini sandığa yansıttığını dile getiren Akıncı, seçimlerin ilk turunda yer alan ve aldıkları oy oranlarından bağımsız olarak, fikirleriyle demokratik yaşama önemli katkılar yapan tüm adaylara teşekkür etti.

“Önümüzdeki süreçte, ilk tur öncesinde ortaya konulan pek çok değerli görüşten yararlanmanın, toplumsal geleceğimiz açısından oldukça yararlı sonuçlar yaratacağını değerlendiriyorum” diyen Akıncı şöyle devam etti:

“Seçim sistemimizin Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50’nin üzerinde bir oya ulaşmayı gerekli kılması elbette nedensiz değildir. Bu sayede halkımızın ortak hassasiyetlerini gözeten geniş bir birliktelik amaçlanmaktadır.”

“TEMEL VİZYONU KORUYARAK EN GENİŞ BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

Bu aşamada temel vizyonu koruyarak, halkın beklentilerine yanıt verecek en geniş birlikteliği sağlamanın, toplumsal gelecek açısından da hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Akıncı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“18 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci turda Kıbrıs Türk halkının, ortak paydamız olan barış, demokrasi, özgürlükler ve toplumsal iradeye dayalı bir gelecek temelinde buluşacağına inanıyorum.

Seçim sonucunu partisinin kazanması olarak niteleyen zihniyete karşı Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve partiler üstü olması anlayışında buluşmalıyız.

Toplumsal irade ve çoğulcu demokrasi, Kıbrıs Türk halkını ayrıştıran değil, birleştiren ortak değer ve ilkelerdir. Bunlar, hep birlikte güçlü bir şekilde sahip çıkıldığında daha da değerlidir. 18 Ekim, bu güçlü sahiplenmenin gerçekleşeceği önemli bir tarihtir.

Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğu, gelinen kavşakta, her bir yurttaşımızın farklılıklarla ayrışması değil, ortak değerlerde birleşmesi için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. 18 Ekim’in, ortak değerlerimiz zemininde toplumsal irademizi sandığa yansıtacağımız tarihi bir gün olması için çalışmaya el birliğiyle devam etmeliyiz.

“TOPLUMSAL GELECEĞİMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP BİR KAVŞAĞA GELMİŞ BULUNUYORUZ”

Gelinen aşamada, artık toplumsal geleceğimiz için hayati öneme sahip bir kavşağa gelmiş bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığının, halkın değişik kesimlerinin iradesini yansıtacak şekilde; siyasi partiler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülmekte olan diyaloğunun yeni dönemde daha katılımcı bir anlayışla kurumsallaştırılması için birlikte hareket etmeliyiz.

Bu hafta sonu halkımız bir kez daha iradesini sandığa yansıtacaktır. İkinci tur öncesinde siyasi partilerimiz ve bağımsız adaylar ikinci tur için kendi karar süreçlerini çalıştıracaklardır. Bu değerlendirme süreçlerini elbette saygıyla beklemek gerekir. Kıbrıs Türk halkının, ortak paydalar etrafında ortak hareket etmeyi başaracağından hiçbir kuşkum yoktur.”