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Akıncılarda 1.750 kilo kaçak et ele geçirildi

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:50
Akıncılarda 1.750 kilo kaçak et ele geçirildi

Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde 1750kg kemiksiz donmuş ve taze, poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti ele geçirilirdi.

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Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa Polis Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu ekipleri, 19 Kasım 2021 tarihinde gece saat 23:30 raddelerinde Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde, beyaz kapalı soğutucusu olmayan van tipi araç içerisinde, 1750kg kemiksiz donmuş ve taze, poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti tespit etti.

Bahse konu etler, Veteriner Dairesi ekipleri tarafından izinsiz ve kaçak yollardan Güney Kıbrıs’tan gelmiş olduğunun ve sağlıksız şartlarda taşındığının tespitinin ardından, Demirhan Polis Karakolu, Gümrük Dairesi Kaçakçılığı Men ve Takip Birimi ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri tarafından Haspolat Hayvansal Atık tesislerinde gömülerek imha edilmiştir.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın et kaçakçılığına yönelik denetimleri, bu konuda polisle olan işbirliği çerçevesinde devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 20.11.2021 23:52
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