Akıncılar'da kaçak et!

Polis Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü Lefkoşa Polis Müdürlüğü Demirhan Polis Karakolu ekipleri, önceki gün gece saat 23:30 raddelerinde Akıncılar köyünde askeri yasak bölge içerisinde, beyaz kapalı soğutucusu olmayan van tipi araç içerisinde, 1750kg kemiksiz donmuş ve taze, poşetler içerisinde istiflenmiş sığır eti tespit etti.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın et kaçakçılığına yönelik denetimleri, bu konuda polisle olan işbirliği çerçevesinde devam etmektedir.