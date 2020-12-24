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Akıncılar bölge halkının dikkatine!

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros bölgesinde 7 corona virüs vakası olduğunu belirterek, halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

24 Aralık 2020 Perşembe 10:30
Akıncılar bölge halkının dikkatine!
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Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros, katıldığı bir programda Akıncılar’da şu an 7 kişinin korona virüse yakalandığını söyledi. Başkan Barbaros, köyde yaşayan bir kişinin PCR testinin pozitif çıkmasının ardından önce anne babası ardından amcalarının da pozitif çıktığını ifade etti.

Barbaros, aileyle temaslıların negatif çıktığını belirterek tüm ailenin karantinada olduğunu vurguladı.

Sağlık görevlisi pozitif çıktı

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Akıncılar’da geçen gün 170 PCR testi yapıldığına dikkat çeken Barbaros, köydeki sağlık ocağında çalışan bir sağlık görevlisinin test sonucunun pozitif çıktığını kaydetti. Sağlık görevlisinin çok sayıda temaslısı olduğuna vurgu yapan Barbaros, 7 gün içinde köyde tekrar bir tarama yapılmasını istedi.

“Köy nüfusu yaşlı, herkes birbiri ile temaslı”

Köy nüfusunun yaşlı olduğuna işaret eden Barbaros, “Önlemler alınmalı. Köyümüz küçüktür ve herkes birbiriyle temaslıdır. Kahvelerin kapatılmasını istiyorum. Marketlere tek tek mesafeli ve maskeli girilsin. Okullar da kapatılsın” diye konuştu.

“Hayvanlara bakacak kişi bulamayacaksınız”

Halka önlemlere uyması konusunda çağrıda bulunan Barbaros, “Evinizde kalın. Misafirliğe gitmeyin. İşinize ve mandıraya gidin. Dışarıda gezip bulaşırsanız hayvanlara bakacak kişi bulamayacaksınız. Kahvede korona bize gelirse herkese bulaşacak diye şaka yapardık ama gerçek oldu” dedi.

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Son Güncelleme: 24.12.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
AkıncılarLurucinaPozitif VakaHasan Barbaros
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