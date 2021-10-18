Akıncılar Belediyesi maddi sıkıntı çekiyor

Belediyelerin bütçesinin üzerine katkı anlamında bir şey konulmadığını, maddi olarak sürekli zorluk çektiklerini anlatan Barbaros, bu duruma tepki gösterdi. Kendisini halkın hizmet için seçtiğini hatırlatan Barbaros, “Dürüst bir şekilde iş yapıyorum. Borcum yok, hizmet ediyorum. Devlet, personel alımı yapmama izin vermiyor. Büyük bir yer değiliz; fakat bu belediye 1 personeli daha kaldırır” dedi.

“GEÇİŞ NOKTASI İÇİN HAREKETLENMELİYİZ”

Akıncılar için Limya arasındaki geçiş noktasının açılması için hareketlenmeleri gerektiğini belirten Barbaros, Kıbrıs’ın güneyinin de bu konuda yeşil ışık yakması gerektiğini söyledi.