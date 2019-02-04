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Akıncı’dan Lute’a siyasi eşitlik vurgusu

Akıncı’dan Lute’a siyasi eşitlik vurgusu

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:20
Akıncı’dan Lute’a siyasi eşitlik vurgusu

CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ BURCU, CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN BM YETKİLİSİ LUTE’LA YAPTIĞI GÖRÜŞMELER HAKKINDA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

“CUMHURBAŞKANIMIZ, AYNI ZAMANDA BAŞTA SİYASİ EŞİTLİK OLMAK ÜZERE, BUGÜNE KADAR VARILAN MUTABAKATLARDAN GERİ ADIM ATILMASININ SÜRECİN BAŞLAMASINA HİZMET ETMEYECEĞİNİN DE ALTINI ÇİZMİŞTİR”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, başta siyasi eşitlik olmak üzere varılan mutabakatlarda geri adım atılmasının, müzakere sürecinin yeniden başlamasına hizmet etmeyeceğine vurgu yaptığını kaydetti.

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın dün ve bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs için görevlendirdiği Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile gerçekleştirdiği iki görüşmeyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Lute ile iki taraf arasında sonuç odaklı biçimde müzakerelere yeniden başlayabilmeyi anlamlı kılacak ortak bir zeminin, diğer bir değişle görev tanımlarında ortak bir anlayışın olup olmadığı hususunu ele aldığını kaydetti.

“SİYASİ EŞİTLİK BAŞTA OLMAK ÜZERE GERİ ADIM SÜRECİN BAŞLAMASINA HİZMET ETMEZ”

Bugünkü görüşmede de Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğinin bir çözüm için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekip örnekler verdiğini kaydeden Burcu, “Cumhurbaşkanımız, aynı zamanda başta siyasi eşitlik olmak üzere, bugüne kadar varılan mutabakatlardan geri adım atılmasının sürecin başlamasına hizmet etmeyeceğinin de altını çizmiştir” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASİ EŞİTLİĞİ VE KARARLARA ETKİN KATILIMI ESASTIR”

Barış Burcu açıklamasında, “Herhangi bir federal çözümde, çoğunluk ve azınlık ilişkisi olamayacağı çok açıktır. Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı esastır. Bu ilkeye ve geçmiş mutabakatlara sadakat, görev tanımlarının başarıyla sonuçlandırılabilmesi için kaçınılmazdır” ifadelerine yer verdi.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak sürdürülen yapıcı tutuma uygun bir biçimde, geçmiş mutabakatlara da bağlılığını sürdürerek, söylem tutarlılığı içerisinde ortak bir zeminin yaratılması için Lute ile samimi ve yapıcı bir diyalog içinde olduğunu kaydetti.
 

HÜKÜMET VE MECLİS'LE BİR ARAYA GELECEK


Barış Burcu, Akıncı’nın önümüzdeki günlerde hükümetle bir araya geleceğini, daha sonra bilgi vermek için Meclis’i de toplantıya çağıracağını açıkladı.

 

Son Güncelleme: 04.02.2019 21:48
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