Akıncı'dan Anastasiadis'e çağrı

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, birçok konuda elbette politik kararlar alınabileceğini ancak, ilk adımı ortak atılan ciddi bir sağlık tehdidi söz konusu olduğunda, sağlık alanında bilimsel gerçeklerden uzak politik bir kararın verilmesinin kabul edilebilir olamayacağını belirtti. Dış kaynaklı bir virüse karşı Kıbrıs’taki iki toplumu korumak için birlikte çalışmak yerine, “Böylesi tek yanlı kararlar iki toplumu dış kaynaklı bir virüsten birlikte korumak yerine, toplumları daha da ayırmış olur ve her iki toplum da bu yanlış kararı onaylamaz” dedi.

“KIBRIS’IN NE GÜNEYİNDE, NE KUZEYİNDE SAPTANMIŞ HERHANGİ BİR VAKA YOK”

Kıbrıs Rum tarafının 4 geçiş kapısını tek taraflı kapatma kararının uygun bir karar olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ın ne güneyinde, ne kuzeyinde saptanmış herhangi bir vaka olmadığına işaret etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, eğer bir karar almak gerekirse bunu İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi çerçevesinde almanın doğru olacağını vurguladı.

“BU VİRÜS, HER İKİ TOPLUM İÇİN DE ORTAK TEHDİTTİR, BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK GEREKİR”

Kıbrıs’ta corona virüse karşı birlikte mücadele edilmesi ve ortak bir şekilde hazır olunmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, “Bu virüs, her iki toplum için de ortak tehdittir. Bu nedenle bu tehlikeye karşı ortak hareket ederek, birlikte mücadele etmek gerekir. Bu konuda ilk adımı birlikte atarak beraber çalışmaya başlayıp, ortak komite aracılığıyla bilgi ve iletişim kanallarını sağlıklı bir şekilde çalıştırmaya başladıktan sonra, aniden tek taraflı olarak böyle bir adım atılmasının nedeni nedir?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Akıncı, her iki toplumun da bilimsel temeli olmayan bu tek yanlı karardan memnun olmadığının ve doğru bulmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Rum lider Anastasiadis’e, BRT ve RİK’ten dün akşam yaptığı çağrıda, “Bu tek yanlı karar doğru bir karar olmadı, yeniden gözden geçirilmelidir. Sayın Anastasiadis, hem teknik komite üyelerinin hem, bilimsel gerçekleri ifade eden doktor ve uzmanların sesine kulak vermelidir. Gerekli adımlar ortaklaşa atılmalıdır” dedi.

Corona virüsü dünyada yaygınlaşmaya başladığı zaman Rum Lideri telefonla kendisinin aradığını ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin toplanarak çalışmasını kendisinin talep ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle konuştu:

“Hem 3, hem de 20 Şubat’taki toplantılarda, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, geçiş noktalarında herhangi bir tedbire gerek yok, asıl alınması gereken tedbirler hava ve deniz limanlarında olması gerekir dedi. Şimdi ortada kanıtlanmış bir vaka yok. Komite üyeleri arasında çok sıkı bir iletişim var. Öğrendiğimiz kadarıyla Rum komite üyelerinin bile haberi olmayan bir şekilde, Rum hükümeti bu kararı alıyor.”

Rum Lider ile yaptığı telefon görüşmesinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin her an yeniden toplanabileceğini ve toplanması gerektiğini ifade ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, tek yanlı kararın altında corona virüs tedbiri dışında başka gerekçeler aranacağı uyarısını yaptığını belirtti. “Bu kararın sırf corona virüsü ile ilişkili olarak alındığını ben göremiyorum. 4 kapıda bu tedbiri alıp da diğer kapılarda almamanın bir izahı yok, ikna edici bir tarafı yok ve gereği de yok” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“BU YANLIŞ KARARI PROTESTO EDEN KIBRISLI RUMLARI DA SELAMLAMAK İSTERİM. BU YANLIŞ KARARA TEPKİ VERMELERİ DOĞRUDUR”

“4 kapı kapatıldı ama diğer kapılara da ciddi bir yoğunluk yaratıldı. Bu 4 kapı kapatılarak, neredeyse tüm diğer kapılar da çalışmaz hale getirildi. Geçişlerde uzun kuyruklar oluşuyor ve saatlerce sıra bekleniyor. Bundan sadece Kıbrıslı Türkler değil, Kıbrıslı Rumlar da şikayetçi. Nitekim Lokmacı geçiş noktasında bugün bir eylem oldu. Bu yanlış kararı protesto eden Kıbrıslı Rumları da selamlamak isterim. Bu yanlış karara tepki vermeleri doğrudur ve Sayın Anastasiadis de bilimsel temeli olmayan bu kararı bir kez daha gözden geçirmelidir”.