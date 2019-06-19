banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93839
ALTIN
253.241
DOLAR
5.8546
STERLİN
7.3671
EURO
6.5599
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
4 yıl hapis yatacak
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner306
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı

“EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ ULUSLARARASI ARENAYA AÇILAMAMAK”

Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı

“EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ ULUSLARARASI ARENAYA AÇILAMAMAK”

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Akıncı “yılın Başarı Ödülleri” Törenine Katıldı

“EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ ULUSLARARASI ARENAYA AÇILAMAMAK”

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Başarı Ödülleri” törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dernek Genel Merkezi’nde yer alan törende, başarılı sporculara ödüllerini verdi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, törende yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen sporcuları ve diğer tüm sporcuları kutladı.

Spor alanlarında, yarışan, her geçen gün gelişen ve iyiye, güzele giden bir durum söz konusu olduğunu ifade eden Akıncı, fırsat buldukça bazı futbol maçlarını izlediğini, seyirci sayısının arttığını ve oynanan futbolun iyiye gittiğini gözlemlendiğini kaydetti.

banner317
Sporun diğer alanlarda da geliştiğinin gözlemlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “En büyük eksiğimiz, söylemeye bile gerek yok; uluslararası arenaya açılamamak, o alanlarda boy gösterememek... Bizim en büyük sıkıntımız bu... Ne yazık ki Kıbrıs Türk gençliği kendi içinde bu gelişmeyi sağlasa da bir yere kadar gidebiliyor ve o noktada durmak durumunda kalıyor. Ve bu bize ve gençlerimize bazı zorluklar ve zorunluluklar da getiriyor. Kimi gençlerimiz Türkiye üstünden dünya ile yarışabilme olanağını bulmaya çalışıyorlar. Hatta bazı durumlarda da daha başka seçenekler gündeme geliyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu adada her iki tarafın da eşitliğini, güvenliğini sağlayacak onurlu bir barış elde edildiği takdirde ancak bu gençlerimize dünyaya açılabilme fırsatını yaratabilmiş olacağız. Ama bugün o noktada değiliz. Bugün o noktada olmasak bile her alanda gelişimimizi de sürdürmek, bunun çabasını yürütmek zorundayız” diye konuştu.

Piyano yarışmasında derece alan üç genci kabul ederek kutladığını da anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk gençlerinin spor ve müzik alanında yetenekli  olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer o imkânı bulabilirsek, gençlerin önünü açabilirsek, dünya ölçeğinde başarılara imza atabilecek insanlarımız olacağından hiç kuşkum yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin çok daha iyi noktalara gelebileceğine inandığını söyledi.

(RU/YIL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Ctp, Kadın Ve Çocuk Farkındalığı İçin Alayköy'de Uçurtma Şenliği Düzenliyor
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Bkp, Türkiye’deki  Ak Parti’yi Ve Maraş Açılımını  Eleştirdi
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Ubp Genel Sekreteri Taçoy, Görevini Bıraktığını Açıkladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Alevkayası Pangea Festival İçin Geri Sayım Başladı
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”
Arıklı: “bakanlar Kurulu’nun Maraş’la İlgili Kararını Ayakta Alkışlıyoruz”
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Kültürel Miras Teknik Komitesi Çalışmaları…
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel Girne Antik Liman’ı Ziyaret Etti
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Tarım Bakanı Oğuz: “sivil Toplum Örgütlerinin Toplumsal Barışa Katkı Koyması Önemli”
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak
Mersinlik ve Zambak tatil köyü’nde yarın elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa Belediye Orkestrası “Antonio Carlos Jobim Gecesi“ düzenledi
Lefkoşa Belediye Orkestrası “Antonio Carlos Jobim Gecesi“ düzenledi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim