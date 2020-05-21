Akıncı Yarın, Uluçay, Tatar, Özersay Ve Meclisteki Partilerin Başkanlarıyla Görüşecek

KAMU HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI SORUNLARIN YANI SIRA GENEL BİR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Lefkoşa, 21 Mayıs 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla görüşecek.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 11.30’da başlayacak Cumhurbaşkanlığındaki toplantıda, kamu hizmetlerine ilişkin bazı sorunların yanı sıra genel bir durum değerlendirmesi de yapılacak.

AÇILIM VE NORMALLEŞME SÜRECİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ…

Hükümetin yürüttüğü açılım ve normalleşme süreci ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bugün yaptığı telefon görüşmesi hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve değerlendirmede bulunulacak.

(ÖK)

