Akıncı Yarın Akşam “berlin Ve Ötesi” Özel Ortak Yayınına Katılacak

PROGRAM BRT, GENÇ TV VE KANAL SİM TARAFINDAN YAYINLANACAK
Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam saat 20:00'de, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’de yayınlanacak “Berlin ve Ötesi” özel ortak yayınına katılacak.
(ÖZ/HA)
PROGRAM BRT, GENÇ TV VE KANAL SİM TARAFINDAN YAYINLANACAK
PROGRAM BRT, GENÇ TV VE KANAL SİM TARAFINDAN YAYINLANACAK
Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam saat 20:00'de, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’de yayınlanacak “Berlin ve Ötesi” özel ortak yayınına katılacak.
(ÖZ/HA)