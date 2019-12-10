Akıncı Yarın Akşam “berlin Ve Ötesi” Özel Ortak Yayınına Katılacak

PROGRAM BRT, GENÇ TV VE KANAL SİM TARAFINDAN YAYINLANACAK

Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın akşam saat 20:00'de, BRT, Kıbrıs Genç TV ve Kanal Sim’de yayınlanacak “Berlin ve Ötesi” özel ortak yayınına katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akıncı, canlı yayınlanacak ortak özel programda, BRT TV Haber Amiri Cem Emre, Kıbrıs Genç TV Genel Yayın Yönetmeni Nazar Erişkin ile Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni Sami Özuslu'nun sorularını yanıtlayacak.

(ÖZ/HA)