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Akıncı: “yapılacak İş Federasyon Tezinden Vazgeçmek Değil Sonuna Kadar Yürütmektir”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, HAVADİS GAZETESİNİN ONUNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ RESEPSİYONUNA KATILDI

Akıncı: “yapılacak İş Federasyon Tezinden Vazgeçmek Değil Sonuna Kadar Yürütmektir”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, HAVADİS GAZETESİNİN ONUNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ RESEPSİYONUNA KATILDI

14 Şubat 2019 Perşembe 10:01
Akıncı: “yapılacak İş Federasyon Tezinden Vazgeçmek Değil Sonuna Kadar Yürütmektir”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, HAVADİS GAZETESİNİN ONUNCU KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ RESEPSİYONUNA KATILDI

“DOĞRU BİLDİĞİMİZ SİYASİ ÇİZGİMİZDEN VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMİYORUZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Lefkoşa, 14 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Havadis gazetesinin onuncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle dün akşam düzenlenen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı resepsiyondaki konuşmasında, "Böylesi bir gecede aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki yaşamınızda, kararlılıkla, kendi ifadeleri ile ‘gazetecilerin gazetesi’ olmanın bilinci ile bu yaşamı sürdürmenizi canı gönülden diliyorum” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, içinde bulunulan koşullarda, aynı çizgide tutarlı bir biçimde yola devam etmenin zor ve meşakkatli bir iş olduğunu kaydetti.
“DOĞRU BİLDİĞİMİZ SİYASİ ÇİZGİMİZDEN VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMİYORUZ, VAZGEÇMEYECEĞİZ.”
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Zordur, meşakkatlidir… Tutarlı olarak yola devam etmek kolay değildir. Bunu biz de bu siyasal mücadelenin içinde görüyoruz, biliyoruz. Ama bütün zorluklara rağmen, Havadis nasıl ki gazeteciliğinden vazgeçmedi, vazgeçmeyecek, vazgeçmemeli; bizler de doğru bildiğimiz siyasi çizgimizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
“GENÇ KUŞAKLARI GELECEK BELİRSİZLİĞİNDEN KURTARMAMIZ BİR ZORUNLULUKTUR”
Kıbrıs\'ta barışa, huzura, kardeşliğe, dostluğa ihtiyaç olduğunu ve bu adanın genç kuşaklarına eski kuşakların yaşadığı acıları yaşatmama ödevi bulunduğunun altını çizen Akıncı, şunları dile getirdi:
“Genç kuşakları gelecek belirsizliğinden kurtarmamız bir zorunluluktur ama elbette bunu tek başımıza yapamayız. Bunun, karşılığının da olması gerekir. Aynı duyguların, aynı düşüncelerin diğer tarafta da olması gerekir, bunun başka yolu yok…”
“YAPILACAK İŞ FEDERASYON TEZİNDEN VAZGEÇMEK DEĞİL SONUNA KADAR YÜRÜTMEKTİR”
Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini inkârcı, yanlış tavırlara karşı yapılacak işin; Kıbrıs Türk tarafının genel anlamda tezi olan ve Birleşmiş Milletler\'in de parametreleri haline gelen, siyasi eşitliği, iki kesimliliği içeren federasyon tezinden vazgeçmek olmadığına vurgu yapan Akıncı, “Yapılacak olan iş; bu doğru tezi, haklı talebi, sonuna kadar yürütmek ve bunu her platformda sürdürmektir” diye konuştu.
“TÜM MEDYAYA ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”
Kıbrıslı Türklerin haklı talebi olan, siyasi eşitliği, iki kesimliliği içeren federasyon tezini sonuna kadar yürütmek ve her platformda sürdürebilmek için Havadis gazetesi ve tüm medyaya önemli görevler düştüğünü kaydeden Akıncı, şöyle konuştu:
“Toplumu doğru bilgilendirmek, en önemli görevdir. Bu kritik kavşakta çok önemli, ertelenemez bir sorumluluktur. Bunu, elbette hem bizim tarafta hem diğer tarafta yapması gereken medya kuruluşları vardır. Bunu yine tek taraflı bir ses olarak görmememiz gerekir. Bunun, yankısının diğer taraftan da gelmesi gerekir.”
“BARIŞ VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMANIN EN ÖNEMLİ KOŞULLARI, HER İKİ TOPLUMUN DA BARIŞI SAHİPLENMESİNDEN VE ÇÖZÜMÜ İÇSELLEŞTİRMESİNDEN GEÇİYOR”
Kıbrıs’ta barış ve huzur içinde yaşamanın en önemli koşullarından birinin, her iki toplumun da barışı sahiplenmesinden ve çözümü içselleştirmesinden geçtiğinin altını çizen Akıncı, medya, sivil toplum, siyasi kuruluşlar, kadın ve gençlik örgütlerinin bir bütün olarak adanın her iki yanında barış ve çözümü içselleştirip sahip çıkmasının önemini vurguladı.
Akıncı, çözümün başkaları tarafından altın tepside sunulacağı yanılgısından vazgeçilmesi gerektiğine de işaret etti.
(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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