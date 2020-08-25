Akıncı, Veda Ziyaretleri Yapan Fransız Büyükelçi Dumont’u Kabul Etti

Lefkoşa, 25 Ağustos 20 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Fransa’nın Doğu Akdeniz’de taraf tutmak yerine, taraflar arasında diyaloğa yardımcı olacak bir yaklaşım sergilemesinin doğru olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, veda ziyaretleri yapan Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Isabelle Dumont’u kabul etti.

Fransa’nın hem bir Avrupa Birliği (AB) üyesi, hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimî Üyesi olduğuna işaret eden Akıncı, Fransa’nın özellikle Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki ilişkilerinde dengeli davranması gerektiğini dile getirdi.



Akıncı ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinde görevlendirilen Dumont’a yeni görevinde başarı diledi.Görüşmede Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Temsilcisi Erhan Erçin ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da hazır bulundu.(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI