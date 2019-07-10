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Akıncı, Üstel’i Kabul Etti... Gündem Turizm Ve Çevre...

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm ve Çevre Bakan Ünal Üstel’i kabul etti. 

Akıncı, Üstel’i Kabul Etti... Gündem Turizm Ve Çevre...

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm ve Çevre Bakan Ünal Üstel’i kabul etti. 

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:24
Akıncı, Üstel’i Kabul Etti... Gündem Turizm Ve Çevre...

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm ve Çevre Bakan Ünal Üstel’i kabul etti. 

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık görevine başlamasının ardından Cumhurbaşkanı’na ilk ziyaretini yapan Turizm ve Çevre Bakan Ünal Üstel, bakanlığının çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi vererek turizm ve çevre konularında bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın uyumlu çalışmasının halkın yararına olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde gerek turizm gerekse çevre konularında devam eden çalışmalarla ilgili olarak bakanlıkla verimli bir işbirliği geliştirebileceklerine inandığını belirtti.

(SEL) FOTOĞRAFLI
 

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