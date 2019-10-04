Akıncı Turkcell Heyetini Kabul Etti…

Lefkoşa, 4 Ekim 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ile Yönetim Kurulu üyesi Günay Çerkez’in de aralarında bulunduğu Turkcel heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ziyarette yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in 20. kuruluş yıldönümü nedeniyle ziyarette bulunduklarını belirtti ve e-fidan uygulaması hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.

20 yılını kutlayan kurumun 20 Ağustos’a kadar 20 bin fidan dikeceğini söyleyen Maden, Cumhurbaşkanı Akıncı adına diktikleri fidanın sertifikasını da Akıncı’ya takdim etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz de yer aldı.

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