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Akıncı: “tenisin Ülke Sporu İçerisinde Hak Ettiği Yeri Almasını Can-ı Gönülden Arzu Ediyorum”

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI...

Akıncı: “tenisin Ülke Sporu İçerisinde Hak Ettiği Yeri Almasını Can-ı Gönülden Arzu Ediyorum”

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI...

30 Ağustos 2019 Cuma 07:44
Akıncı: “tenisin Ülke Sporu İçerisinde Hak Ettiği Yeri Almasını Can-ı Gönülden Arzu Ediyorum”

KUZEY KIBRIS TENİS FEDERASYONU CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI...

Lefkoşa, 30 Ağustos 19 (.): Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Kupası, sahibini buldu. Müsabakaları Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’yla birlikte izlediği müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve sporculara kupa, plaket ve madalyalarını sundu.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü kazandı.

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BRT Spor’a yaptığı açıklamada, tenisin güzel bir spor dalı olduğunu ve ilgiyle tenis müsabakalarını izlediğini belirterek, “Tenisin, ülke sporu içerisinde layık olduğu yeri almasını can-ı gönülden arzu ediyorum” diye konuştu.

Gençlerin tenise olan ilgisinin artmasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, gençlerin tenis sporuna yönelik teşvik edilmesi gerektiğini belirterek “Yıllar sonra Cumhurbaşkanı olarak yeniden böyle bir olayda katkımız olduğu için mutluyum. Bu alanda ilgi duyup alın teri döken gençlerimize başarılar diliyorum. Turnuvada kazanan ve kaybeden yok; tüm gençler kazanmıştır” diye konuştu.

(ŞEB) FOTOĞRAFLI

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