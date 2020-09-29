Lefkoşa, 29 Eylül 20 : Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın “Güven ve Kararlılık Belgesi’nin” dijital versiyonu yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgını nedeni ile Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı diğer kararların yanı sıra, seçim kitapçığı dağıtımının yapılmayacağı kararı üzerine, geçtiğimiz Şubat ayında o dönem Nisan ayında yapılması planlanan seçimlere yönelik hazırlanan “Güven ve Kararlılık Belgesi”, dijital olarak da yayıMlandı.

Kitapçığın dijital versiyonu https://akinci2020.com/guven-ve-kararlilik-belgesi/ linkinden okunabiliyor.

Dijital kitapçıkta, Akıncı’nın görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar ayrıntılı bir şekilde yer alıyor.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI