Lefkoşa, 21 Şubat 20 : Cumhurbaşkanı Akıncı, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği As Başkanı Ali Zeybekoğlu ile Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Akıncı’yı ziyaret etti.

Ali Zeybekoğlu ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Tekke Bahçesi Şehitliği’nde yürütülen çalışmalarla, bazı yanlışlıklarla belirsizliklerin ortadan kaldırılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür ederek, bu çalışmaların sürdürülmesi yönündeki isteklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, şehitler ve kayıplarla ilgili konuların insani konular olduğunu, siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, şehit ve kayıp ailelerinin huzura kavuşturulmasının devletin görevi olduğunu söyledi.(RÇ/ÖK) FOTOĞRAFLI