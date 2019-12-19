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Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sıtma” hastalığının temizlenmesi ve “Thalasseamia” mücadelesini anlatan “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile “Thalasseamia Sendromları” isimli iki kitabın, imza günü ve tanıtım etkinliğine katıldı.

Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sıtma” hastalığının temizlenmesi ve “Thalasseamia” mücadelesini anlatan “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile “Thalasseamia Sendromları” isimli iki kitabın, imza günü ve tanıtım etkinliğine katıldı.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:32
Akıncı “kıbrıs’ta Sıtma Mücadelesi; Mehmet Aziz Ve Arkadaşları” İle “thalasseamia Sendromları” Kitaplarınıntanıtımına Katıldı

Lefkoşa, 19 Aralık 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sıtma” hastalığının temizlenmesi ve “Thalasseamia” mücadelesini anlatan “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile “Thalasseamia Sendromları” isimli iki kitabın, imza günü ve tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği salonunda düzenlenen etkinlikte, kitabı hazırlayan eski Sağlık Bakanları’ndan Dr. Gülsen Bozkurt ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal, davetlilere sıtma ve thalasseamia mücadelesiyle ilgili geniş bilgi aktardılar. 
Bozkurt ve Baysal ayrıca, kitabın hazırlanmasında emeği geçenler ile basılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya teşekkür ettiler.
AKINCI 
Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” ile “Talasemi Sendromları” isimli kitapları hazırlayan Dr. Gülsen Bozkurt ile yurt dışında yaşayan Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal ve eski bürokrat Mehmet Barışsever’i kutladı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, çok değerli ve toplum için yararlı olacak bir çalışma yapıldığını söyledi.

“HER ZAMAN TAKDİRLE YAD EDİLECEK”
Mehmet Aziz’i  bir kere daha rahmetle andığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Mehmet Aziz’in topluma ve Kıbrıs’a yaptığı büyük hizmetin her zaman takdirle yad edileceğini söyledi.
Mehmet Aziz’in güzel çalışmalarının yanı sıra, Kıbrıs Türk toplumuna iki değerli insan kazandırdığını belirten Akıncı, Kamran Azizi ve Türkan Aziz’i de rahmetle andı.

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“CUMHURBAŞKANLIĞI, BİLİMSEL ÇALIŞMALARA KATKI YAPMAYA HAZIR”
Cumhurbaşkanlığı’nın da katkısıyla iki eserin topluma kazandırılmasından ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın bilimsel çalışmalara her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi. 
Konuşmaların ardından, resepsiyon verildi.
KİTAPLAŞAN “TALASEMİ” VE “SITMA” MÜCADELESİ…
Geçen yüzyılın başlarında, Kıbrıs’ı kasıp kavuran ve özellikle kırsal alanda yüzlerce çocuğun ölümüne yol açan “sıtma” hastalığının “eradikasyonu” projesinin anlatıldığı “Kıbrıs’ta Sıtma mücadelesi; Mehmet Aziz ve arkadaşları” adlı kitap, Sağlık Bakanlığı eski bürokratlarından Mehmet Barışsever tarafından kaleme alındı.
Sıtma hastalığının Kıbrıs’tan temizlenmesi projesini yöneten Kıbrıslı Türk Sağlık Başmüfettişi Mehmet Aziz’in yaşamının ve sağlık alanındaki başarılı çalışmalarının yer aldığı 290 sayfalık kitapta, sıtmanın yok edilmesi için yürütülen 50 yıllık mücadele süreci, belgeler ve istatistiklerle anlatılıyor.
Bir başka toplumsal sağlık sorunu olan ve 1950’li yıllardan itibaren kendisini Kıbrıs’ta hissettiren Talasemi’nin önlenmesine ilişkin 1970’li yılların ortalarında başlayan mücadele programının anlatıldığı ikinci kitap ise “Talasemi Sendromları” ana başlığını taşıyor. 230 sayfadan oluşan kitap Sağlık eski Bakanı Dr. Gülsen Bozkurt ile yurt dışında yaşayan Genetik Uzmanı Prof. Dr. Erol Baysal tarafından birlikte hazırlandı. Kitapta, talasemi ve genetik alanlarında geleceğe yönelik perspektifleri içeren bilimsel makaleler yanında, Kıbrıs’ta bugüne kadar yürütülen talasemi çalışmaları, grafikler ve istatistikler eşliğinde veriliyor.
(ÖZ/HA)
 

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