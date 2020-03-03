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Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı...“kıbrıs Türk Basın, Yayın Ve Televizyonculuk Dünyası Ulu Bir Çınarını Kaybetti”

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı...“kıbrıs Türk Basın, Yayın Ve Televizyonculuk Dünyası Ulu Bir Çınarını Kaybetti”

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

03 Mart 2020 Salı 08:41
Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın Vefatı Dolayısıyla Taziye Mesajı Yayımladı...“kıbrıs Türk Basın, Yayın Ve Televizyonculuk Dünyası Ulu Bir Çınarını Kaybetti”
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Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyasının önemli ismi Hüseyin Kanatlı’nın yaşama gözlerini yumması nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

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“Az önce sevgili hocam Hüseyin Kanatlı’nın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Kıbrıs Türk basın, yayın ve televizyonculuk dünyası ulu bir çınarını kaybetti. Ülkemizin kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği emekleri asla unutulmayacak. Güzel Türkçesiyle bizlere ulaşan güçlü sesi hep kulaklarımızda olacak. Yayıncılık dünyası ve tüm halkımızın başı sağolsun.”

(TUĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

 

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