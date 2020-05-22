Akıncı: “halkın Gündeminde Seçimler Değil Sağlık Ve Ekonomi Var”

CUMHURBAŞKANI AKINCI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN ERTELENDİĞİNİ BU KARARI DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK ADIM ATMAYACAĞINI SÖYLEDİ

“8 HAZİRAN’DA KAPILARIN ADIM ADIM AÇILMASINDA TEREDDÜT YOK”

Lefkoşa, 22 Mayıs 20 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 11 Ekim’e ertelendiğini, bu kararı değiştirmeye yönelik adım atmasının doğru olmayacağını söyledi. Halkın gündeminde seçimlerin değil sağlık ve ekonominin olduğunu kaydeden Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında gündemler yaratma hedefi olmadığını vurguladı.

Akıncı, 8 Haziran tarihinde sınır kapılarının adım adım açılması konusunda tereddüt olmadığını dile getirerek, en fazla dikkat edilmesi gereken hususun sağlık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yapılan kapsamlı görüşmede, resmi gündemde olmamasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçiminin de gündeme geldiğini belirtti.

Bir süredir istifa edip erken veya baskın seçimi gündeme getireceğinin söylendiğini anımsatan Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nın 26 Nisan tarihinde yapılması gerektiğini ancak seçim yapılacak koşullar olmadığından seçimlerin 11 Ekim’e ertelenmesi konusunda uzlaşıldığını hatırlattı.

Virüs vakalarının sıfırlanmasının sevindirici olduğunu söyleyen Akıncı, vakalar sıfırlanmasına karşın Cumhuriyet Meclisi’nin seçimlere yönelik kararının yerinde durduğuna işaret etti. Akıncı, “O kararı değiştirmeye yönelik adım atmam doğru olmaz” dedi.

Salgının tam bitmediğini bu konunun hem kendi, hem de Sağlık Bakanı tarafından dile getirildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın tam bitmediğinden tedbir ve temkini bırakmamak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna işaret ederek, halkın sıkıntılarının sağlık ve ekonomi olduğunu, halkın gündeminde Cumhurbaşkanlığı seçiminin bulunmadığını kaydetti.

Akıncı, Cumhurbaşkanı olarak halkın gerçek gündemi dışında gündemler yaratma hedefi olmadığını vurguladı.

“8 HAZİRAN’DAN İTİBAREN AŞAMA AŞAMA AÇILMAYA GİDİLMESİ BENİMSENDİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile dün telefon görüşmesi yaptıklarını ve sınır kapılarının açılması konusunu görüştüklerini hatırlatarak, hükümet ve muhalefetin de sağlıkla ilgili tedbirler almak kaydıyla aşama aşama açılmaya gidilmesi konusunu benimsediğini söyledi.

Akıncı, 8 Haziran tarihinde adım adım açılma konusunda tereddüt olmadığını dile getirerek, en fazla dikkat edilmesi gereken hususun sağlık olduğunu belirtti.

Rum tarafının da sağlık açısından rahat olmak adına geçişlerde test sonucu görmek isteyebileceğini belirten Akıncı, ülkemizde de Sağlık Bakanlığı’nın dönüşler için bir düzenleme isteyebileceğini söyledi.

Akıncı, tedavi ve eğitim gibi amaçlar için yapılacak geçişlerde 14 günlük karantina uygulamanın mümkün olmayacağını, yeni durumun yeni bir düzen gerektireceğini kaydetti.

“Bunu söyleyecek olan da sağlıkçılardır” diyen Akıncı, sağlıkçıların gereken tedbirler konusunda çalışma yapacağını ifade etti.

Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile UNFICYP’in elemanları ve diplomatik misyonlarla ilgili konuları görüştüklerini söyleyerek, Dışişleri Bakanlığı’nın da gerektikçe temaslar yaptığını ve kolaylık sağlandığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta da vaka sayılarının düşmekte olduğunu dile getiren Akıncı, “Temenni ediyorum ki 8 Haziran’a kadar vakalar sıfırlanır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıkladığı gibi virüsle yaşamaya alışmak gerektiğini dile getiren Akıncı, paniğe kapılmadan, temkinli ve tedbirli olmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Tüm halkın Ramazan Bayramı’nı kutlayan Akıncı, bu yıl el sıkışma olmadan bayramlaşılacağını söyleyerek, “Gözler ve kalplere hitap edeceğiz” dedi.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı - Fotoğraf: Süleyman Önal