Akıncı: “halkımız Özgür-demokratik, Avrupa Standartlarında Bir Yaşamı Hak Ediyor”

CUMHURBAŞKANI VE BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUSTAFA AKINCI İSKELE’DE DÜZENLENEN GÜVEN VE KARARLILIK GECESİ’NE KATILDI

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, kendi özgün kimliği ile özgür demokratik bir gelecek ve Avrupa standartlarında bir yaşam isteyen Kıbrıs Türk halkının, bu duruşundan asla vazgeçmeyeceğine, kendi kimlik ve kişiliğine her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağına inanç belirtti.

Bu inancı taşıyan halkta çok büyük bir kararlılık olduğunu vurgulayan Akıncı, gerek sokağın nabzının, gerekse anketlerinin bunları ortaya koyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı önceki gece İskele’de düzenlenen ‘Güven ve Kararlılık Gecesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, büyük bir coşku ile kürsüye gelen Akıncı, halkla beraber karşılıklı güven ve kararlılık içinde bu yola çıktıklarını, gecede oluşan coşkunun da içten gelen karşılıklı sevgi ve güvenin tezahürü olduğunu vurguladı.

Konuşmasının başında son günlerin ana gündemini oluşturan Coronaviris konusuna değinen Akıncı, şu an için adanın her iki tarafında da virus olmadığını, dolayısı ile alınacak önlemlerin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin de belirttiği gibi, deniz ve hava limanlarında olması gerektiğini belirtti.

“KORONAVİRİS KONUSUNDA TEDBİRLİ OLALIM”

Açıklanan rakamların Çin’de başlayan virüsün ciddi bir yayılma içinde olduğunu gösterdiğini, İtalya ve İran’da ciddi ölüm oranlarının olduğunu belirten Akıncı, “Şu ana kadar çok şükür ki bizde tespit edilmiş bir vaka yok. Ancak bu olmayacak demek değil, olmaması için hem kendi içimizde, hem de Rum tarafı ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Salı gün Cumhurbaşkanlığı’nda hükümet ve sağlıkla ilgili kuruluşların yetkilileri ile birlikte bu tehdide karşı çalışmaların ne düzeyde olduğu ve alınması gerekli diğer önlemlerin neler olabileceği konusunu görüşerek, bu tehlikeyi nasıl en az zararla atlatabiliriz, bunların yöntemlerini konuşacağız” dedi.

Akıncı, vatandaşlara yönelik ise bir süre kucaklaşma ve öpüşmelerden uzak durararak, ellerin sık sık yıkanması tavsiyesinde bulundu ve “Bunları hem yapalım, hem yaptıralım, çevremize de bunları anlatalım” dedi.



“BURAYI VATAN BİLEN İNSANLARIN GELECEĞİ BARIŞTADIR”Akıncı, “Kıbrıs Türk halkının kendi özgün kimliği ile kendi statüsüne sahip olmasının önemli olduğuna, bunun da ancak siyasi eşitlik içinde, kimsenin azınlığı olmadan, ama kimseye de bağımlı olmadan gerçekleşeceğine inanıyorum. Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda kendi özgün kimliği ile özgürlük, barış ve güvenlik içinde yaşamak istiyor, Türkiye’den uzun yıllar önce buraya gelmiş, burayı vatan bilmiş, kaderini burada çizmiş insanlarımızın da bunu istediğine inanıyorum. Benim savunduğum düşünceler onların da yararınadır. Çünkü onlar da Kıbrıs’ta çözüm ve barış hedefi gerçekleştikten sonra, medeni bir Avrupa ülkesinde yaşamayı istemektedirler ve bu da elbette haklarıdır. Daha iyi bir yaşama elbirliği ile ulaşabiliriz” diye konuştu.“ÇÖZÜMÜ KİMSE BİZE ALTIN TEPSİDE SUNMAYACAK”Seçimlerin ardından çözüm fırsatının kapımızı yeniden çalacağını ancak kimsenin bunu bize altın tepside sunmayacağını belirten Akıncı, eşitlik, özgürlük ve güvenliğin ancak kararlı mücadele ile kazanılabileceğini, Berlin görüşmesinin de bunun önemli kanıtlarından biri olduğunun altını çizdi. Kıbrıs Türk Halkının üzerinde hassasiyetle durduğu ilkeleri içermesi açısından olumlu ve yararlı olan Berlin açıklaması ile yaratılan bulanıklığın geride bırakılarak, hedefin netleştirildiğini vurgulayan Akıncı, “Berlin önemli bir eşikti ve onu başarıyla aştık” dedi.Berlin mutabakatında Genel Sekreterin yeri ve zamanı gelince yeniden inisiyatif alacağının da belirtildiğe dikkat çeken Akıncı şunları kaydetti: “Seçimlerin ardından BM Genel Sekreteri önce gayrı resmi olarak 5’li toplantının yapılması için çalışacak. Eğer seçimlerde ‘Fedaral çözüm istemeyiz, BM parametrelerini de çöpe attık’ diyen biri onay alırsa, zaten o masa toplanamayacak, ancak masa asıl o zaman devrilecek ve Kıbrıs Türk halkı asıl o zaman masanın altında kalacak.”Bu gerçekler dikkate alındığında 26 Nisan seçimlerinin öneminin ortaya çıktığını belirten Akıncı, bu önemli kavşakta hangi yöne gidileceğinin kararının verileceğini vurguladı.“Kıbrıslı Tükler olarak ya kendi özgün kimliğimiz ile özgür demokratik bir gelecek ve Avrupa standartlarında bir yaşam için kendi kaderimize sahip çıkacağız, ya da alt yönetim gibi yaşamaya razı olacağız” diyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının bu onurlu duruşundan asla vazgeçmeyeceğine, kendi kimlik ve kişiliğine her ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağına inanç belirtti. Bu inancı taşıyan onbinlerce kişide çok büyük kararlılık olduğuna vurgu yapan Akıncı, gerek sokağın nabzının, gerekse anketlerin bunu ortaya koyduğunu kaydetti. Akıncı, halkın bu iradesinin temsilcisi olarak halkına ve vicdanına karşı sorumlu olmaya devam edeceğini kaydetti.(AK/FG)