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Akıncı: “güney Kıbrıs’ta Bir Kıbrıs Türk Yolcu Otobüsüne Saldırı Yapanların Bir An Evvel Cezalandırılması Gerekir”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıs Türk yolcu otobüsüne saldırı yapanların bir an evvel cezalandırılması gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Akıncı: “güney Kıbrıs’ta Bir Kıbrıs Türk Yolcu Otobüsüne Saldırı Yapanların Bir An Evvel Cezalandırılması Gerekir”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıs Türk yolcu otobüsüne saldırı yapanların bir an evvel cezalandırılması gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:50
Akıncı: “güney Kıbrıs’ta Bir Kıbrıs Türk Yolcu Otobüsüne Saldırı Yapanların Bir An Evvel Cezalandırılması Gerekir”

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta bir Kıbrıs Türk yolcu otobüsüne saldırı yapanların bir an evvel cezalandırılması gerektiğini, Cumhurbaşkanlığı olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Bekir Akandere ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, heyette, kısa süre önce Larnaka Havaalanı’nda, içinde Avrupalı turistler varken saldırıya uğrayan otobüsün şoförü Erdoğan Gürsoy ile otobüs firmasının sahibi Tahir Çapkıner de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı açıklamada, saldırının asla kabul edebilecek bir olay olmadığını ifade ederek, “Bir yandan iki toplum arasında güveni geliştirmek için uğraşırken, bunun tam tersi davranışlarla karşı karşıya kalmamızı asla kabul edemeyiz” dedi.
“BU ADADA HER İKİ TOPLUMA DA YER VAR. YETER Kİ HERKES BİRBİRİNİN HAKLARINA SAYGILI OLSUN”

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Konuyu, geçen gün görüştüğü BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a ilettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:
“Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verdik. Bu konuda protestomuzu yaptık, Rum yönetimine bunu iletmesini istedik, iletildiğini öğrendik. Nitekim oradan, bu konularla ilgili olan Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komite’nin eş başkanı Hakkı Önen’e ulaştılar, sizlerden de gidip şikayetçi olmanızı istediler. Bu iyi bir gelişme ama bunun göstermelik kalmaması gerekir, suçluların bulunup cezalandırılması gerekir, asıl caydırıcı olacak olan odur, onun için konuyu takip edeceğiz. Bu gibi olayların bir daha tekrarlanmaması için tabii ki her türlü mücadeleyi vereceğiz. Bu adada her iki topluma da yer var. Yeter ki herkes birbirinin haklarına saygılı olsun.”
“YAPILANLAR İNSANLIK DIŞI”

Saldırıya uğrayan otobüs ve şoförün, taşımacılık yapmak için gerekli olan formaliteyi yıllar önce tamamladığını, hiçbir eksiği olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Buna karşılık yapılan hareketler tamamen kanun dışı, hukuk dışı, insanlık dışı davranışlar oldu. Bunların bir an evvel cezalandırılması gerekir ki bir daha tekrar etmesin. Cumhurbaşkanlığı olarak biz bu konunun takipçisi olacağız” dedi.
AKANDERE: “ÜLKEMİZE ESAS ÇÖZÜMÜ GETİRECEK OLAN EKONOMİK İŞ BİRLİĞİDİR”

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Bekir Akandere de, her zaman ölçerek, paylaşarak hayatı daha iyi ortamlarda idame etmeyi hedeflediklerini belirtti ve toplu taşımacılık sektörü mensubu olarak önemli misyonları olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ta engellenmek istenmelerinin kabul edilebilecek bir durum olmadığını ifade eden Akandere, “Bunu yapanların muhakkak cezalandırılması gerekiyor ki, güven artırıcı önlemler ve o ümit ettiğimiz çözüm süreci sağlıklı bir şekilde yaşanabilsin. Çünkü, bugün ülkemize esas çözümü getirecek olan ekonomik iş birliğidir. Ekonomik olarak birlikte iş içerisine girebilirsek eğer, toplumlar birlikte kazanım elde edebilir, o zaman çok güzel günler ve refah bir ortam bizi karşılayabilir diye düşünüyorum” dedi.

(ÖZ/HA)
 

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