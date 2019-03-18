Akıncı Dünya Turizm Yazarları Ve Gazetecileri Federasyonu Ve Aturjet Üyelerinden Oluşan Heyeti Kabul Etti

Lefkoşa, 18 Mart 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yönetim kurulu toplantısı için KKTC’de bulunan Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FİJET) Başkanı ve Tunus Eski Turizm Bakanı Tijani Haddad başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (ATURJET) Başkanı Delal Atamdede ile FIJET/ATURJET KKTC Üyesi Prof. Dr. Olgun Çiçek de yer aldı.

Görüşmede, FİJET ve ATURJET’in çalışmaları ve hedefleri hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi, sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bünyesinde 33 ülkeden 750 üye bulunan ve uluslararası bir federasyon olan FİJET’in Yönetim Kurulu toplantısı, 17-20 Mart arasında KKTC’de düzenleniyor.

Organizasyonda Türkiye, Mısır, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Bulgaristan, Tunus, Rusya, Slovakya'dan gelen FIJET-Aturjet Üyesi turizm yazarı ve gazetecileri, her alanda ortak çalışma imkanlarının ele alınması hedefleniyor.

(ÖZ/HA)