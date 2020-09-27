Akıncı\'dan

CUMHURBAŞKANI VE BAĞIMSIZ CUMHURBAŞKANI ADAYI MUSTAFA AKINCI: “YURTTAŞLAR, SANDIĞA GİDEREK YURTTAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMELİ”

“KADINLAR SPORDA DA SİYASETTE DE YERİNİ ALMALI“

Lefkoşa, 27 Eylül 20 : Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim günü tüm yurttaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Akıncı, bu sabah Küçük Kaymaklı Spor Kulübü ile Yenicami Ağdelen Kulübü’nü ziyaret ederek kulüp başkanı, yöneticiler ve kulüp üyesi yurttaşlarla bir araya geldi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği ziyaretlerde Akıncı, görüş ve düşüncelerini aktardı, yurttaşların sorularını cevapladı.

Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Küçük Kaymalı Spor Kulübü Kadın Birimi’nin hayata geçirilerek aktif olarak çalışmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Akıncı, kadınların diğer tüm alanlarda olduğu gibi sporun da siyasetin de içinde olmasının önemine vurgu yaptı.

Kendisinin de kadın-erkek eşitliğine ve tarafsız, bağımsız yönetim anlayışına önem verdiğini, atamalarda bu doğrultuda hareket ettiğini, tarafsız kimlikleri olan 2 kadını Yüksek Kamu Denetçisi (Ombudsman ) ile YÖDAK Başkanlıklarına atadığını anımsatan Akıncı, “Görev süremizce hem tarafsız, bağımsız davrandık, hem de atamalarda buna özen gösterdik. Zaten halkımız da hem bunu istiyor, hem de daha çok güven duyuyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı makamının parti başkanlığı zihniyeti ile yürütülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Mustafa Akıncı, gençliğin yanlış yollara sapmasını önlemenin en önemli yolunun, onları uygun etkinliklerde meşgul etmenin olanaklarını sağlamak olduğunu belirterek, sporun bu konudaki önemine vurgu yaptı. Akıncı, bu uğurda uğraş veren herkesi takdirle karşıladığını ifade etti.

“SEÇİM GÜNÜ MUTLAKA SANDIĞA GİDELİM”

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, seçim günü tüm yurttaşların sandığa giderek yurttaşlık görevini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı önlemler yanında seçim gününe yönelik de gerekli tedbirleri alarak sosyal mesafeye dikkat edileceğini, her yurttaşa ayrı ayrı eldiven verileceğini ve dezenfektan kullanılacağını anımsatan Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın ‘Sandığa gitmek, bakkala gitmekten daha az tehlikelidir’ sözlerine katıldığını ifade etti.

“BU SEÇİMLER HALKIN SEÇİMİDİR”

Seçimlerin yalnızca kendisinin değil halkın seçimi olduğunu ve halkın iradesinin ortaya konması açısından çok önemli olduğunu belirten Akıncı, halkın kendi iradesi, vicdanı ve aklıyla kararını vereceğini, herkesin de buna saygı duyacağını vurguladı.

45 yıldır hizmetinde olduğu halkın kendisini çok iyi tanıdığını, kendisini tanımayanların Kıbrıs Türk halkına anlatmaya çalışmasının anlamsız olduğunu belirten Akıncı, “Ben halkın vicdanına inanır ve güvenirim. Anketler de sokak da bunu çok açık ortaya koymaktadır. Zaten halkımız da kararını vermiş durumdadır ve 11 Ekim’de cevabını kararlı bir şekilde yansıtacaktır” dedi.

Bir soru üzerine Kıbrıs’ta bir çözümün gerekliliğine vurgu yaparak bu uğurda kararlı bir şekilde uğraş vermeye devam edeceğini söyleyen Akıncı, “Spor ambargosunun kaldırılması için tabii ki uğraş verelim, mücadeleyi yükseltelim ama gençlerimizin toplumsal anlamda dünyayla buluşması, uluslararası alana çıkabilmeleri için çözüm şarttır. Çözüm Kıbrıs için gerekli olduğu kadar, TC’nin AB geleceği için, Doğu Akdeniz’deki gerginliklerin ortadan kalkması için de gereklidir” diye konuştu.

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