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Akıncı’dan Jhonson’a Kutlama Mesajı

CUMHURBAŞKANI AKINCI, İNGİLTERE’NİN YENİ BAŞBAKANI BORIS JOHNSON’I KUTLAYARAK GÖREVİNDE BAŞARI DİLEDİ

Akıncı’dan Jhonson’a Kutlama Mesajı

CUMHURBAŞKANI AKINCI, İNGİLTERE’NİN YENİ BAŞBAKANI BORIS JOHNSON’I KUTLAYARAK GÖREVİNDE BAŞARI DİLEDİ

26 Temmuz 2019 Cuma 11:23
Akıncı’dan Jhonson’a Kutlama Mesajı

CUMHURBAŞKANI AKINCI, İNGİLTERE’NİN YENİ BAŞBAKANI BORIS JOHNSON’I KUTLAYARAK GÖREVİNDE BAŞARI DİLEDİ
AKINCI, AVRUPA KONSEYİ, AVRUPA KOMİSYONU VE AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN BAŞKANLARINI DA KUTLADI
Lefkoşa, 26 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İngiltere yeni Başbakanı Boris Johnson’ı kutlayarak görevinde başarı diledi. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa Konseyi Başkanlığı’na seçilen Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanlığı’na seçilen Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’na seçilen David-Maria Sassoli’yi de kutladı. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Boris Johnson, Charles Michel, Ursula von der Leyen ve David-Maria Sassoli’ye gönderdiği kutlama mesajlarında, Kıbrıs Türk Halkının Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir adil bir çözüme olan güçlü bağlılığının devam ettiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere Başbakanı Johnson’a gönderdiği tebrik mesajında, Johnson’un Dışişleri Bakanlığı döneminde Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm için Cenevre ve Crans Montana’da yapılan konferanstaki samimi katkısını takdir ederek, yeni görevinde de Kıbrıs’ta çözüm için işbirliğini sürdürmeyi arzuladığını belirtti. Bunun yanında Johnson’un Başbakanlığı döneminde İngiliz halkı ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini diledi.
Avrupa kurumlarının yeni seçilen başkanlarına gönderdiği mesajlarda, Kıbrıs Türk halkının, 2004 Annan Planı referandumunda, çözüm ve AB üyeliği için güçlü bir evet demesine karşın, aradan 15 yıl geçmesine rağmen Kıbrıslı Türklerin kendilerinden kaynaklamayan nedenlerden dolayı hala çözümsüzlük ve statükonun mağduru olmaya devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk halkının adil ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme güçlü bağlılığını koruduğunu ifade etti. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Avrupa kurumları ile Kıbrıs Türk tarafının ilişkilerinin gelişmesi ve ayrıca Avrupa Parlamentosu’ndaki temsiliyeti konularına da değindi.
(DOĞ/GÜL) 
 

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