Akıncı Bakanlar Kurulu Ve Meclis\'i Ayrı Ayrı Bilgilendirecek

CUMHURBAŞKANI AKINCI, HÜKÜMET VE MECLİS\'İ KIBRIS KONUSUNDAKİ SON GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRECEK

Lefkoşa, 8 Şubat 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili hükümeti ve Cumhuriyet Meclisi’ni ayrı ayrı bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yaptığı temasların sonrasında ve Rum Lider Nikos Anastasiadis ile Şubat ayının son haftasında yapılması planlanan görüşme öncesinde

, ilk olarak 12 Şubat Salı günü saat 14.00’te Bakanlar Kurulu’nu bir sonraki hafta içinde de Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu bilgilendirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile dün yaptığı haftalık olağan görüşmede, hükümeti bilgilendirmek istediğini belirtmiş ardından Bakanlar Kurulu’nun 12 Şubat Salı günü saat 14.00’te toplantıya çağrılması talebini yazılı olarak Başbakan Tufan Erhürman’a iletmişti.

(EMR/GÜL)