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Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Verwey İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Verwey İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

19 Mart 2019 Salı 23:20
Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Verwey İle Görüştü

Lefkoşa, 19 Mart 19 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı, Verwey ve beraberindekilere 26 Şubat’ta Rum lider Anastasiadis’le gerçekleştirdiği gayri resmi görüşmede ele alınan güven yaratıcı önlemler ve Kıbrıs sorununun özüyle ilgili konuları aktardı. 

CEP TELEFONLARIYLA İLGİLİ KARARA DESTEK…

Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle cep telefonlarıyla ilgili kararın artık hayata geçirilmesini ümit ettiğini belirtti. Bu konuyla ilgili Marteen Verwey de, cep telefonlarının adanın her iki yanında da kullanılabilmesini önemsediklerini ve kendilerinin de bunu desteklediklerini ifade etti.

(ÖK)  FOTOĞRAFLI
 

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