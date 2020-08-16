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Akıncı: “Yurt dışından gelişlerde kimseye PCR testinde ayrıcalık tanınmamalı”

Mustafa Akıncı Seçim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Akıncı, Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar TSK ve Çanakkale TSK lokallerine yaptığı ziyaretlerde, son günlerde gündemde olan ‘pcr’sız giriş ayrıcalığı konusunun kabul edilemez olduğunu belirterek, bu tür uygulamaların riski daha da artırdığını dile getirdi.

16 Ağustos 2020 Pazar 12:30
Akıncı: “Yurt dışından gelişlerde kimseye PCR testinde ayrıcalık tanınmamalı”
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Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkede Covid 19 vakalarının giderek artmakta olduğu bu günlerde alınacak tedbirlerin öneminin daha da arttığını belirterek, bu nedenle yurtdışından girişlerde yapılan pcr testlerinin ayrıcalık tanımadan herkese uygulanması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Hükümet, yurtdışından giriş yapanların en azından pcr test sonuçları belli olana kadar karantina altında tutulmalarını temin etmeli, Güney’e gidiş gelişlerde random-test uygulaması yapmalı ve artık yerel vakalar da söz konusu olduğundan içte de random- test uygulamasına başlaması yönünde tedbirler almalı” dedi.

Devlet tarafından uygulanacak bu tedbirlerin yanı sıra vatandaşları da kendi tedbirlerini alması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, şöyle dedi:

“Gazimağusa ziyaretimizde bu kez duraklarımız spor kulüpleriydi. Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar TSK ve Çanakkale TSK lokallerine misafir olduk. Spor kulüplerimizin Başkan, yönetici ve üyeleri ile sohbet fırsatı bulduk. Başarılarından dolayı onları kutladık. Kulüplerimizin geleceğe yönelik yeni projelerinin yanında sıkıntılarını da dinledik.

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Güncel konularla ilgili sohbetlerimizin ana konusu kaçınılmaz olarak Covid19 salgınıydı. Ülkemizde vakaların giderek artmakta olduğu bu günlerde alınacak tedbirlerin önemi de bir o kadar artıyor. Bu nedenle yurtdışından girişlerde yapılan pcr testlerinin ayrıcalık tanımadan herkese uygulanması gerektiğini bir kez daha dile getirdik. Son günlerde gündemde olan ‘pcr’sız giriş ayrıcalığı konusunun kabul edilemez olduğunu ve bu tür uygulamaların riski daha da artırdığını söyledik.

Benzer bir riskin daha önce ‘jet krizi’ olarak anılan olayda da yaşandığını hatırlattık. Hükümet tarafından alınması gereken tedbirleri tekrar vurguladık. Bunları, yurtdışından giriş yapanların en azından pcr test sonuçları belli olana kadar karantina altında tutulmalarını temin etmek, Güney’e gidiş gelişlerde random-test yapmak ve artık yerel vakalar da söz konusu olduğundan içte de random- test uygulamasına başlamak şeklinde sıralayabiliriz. Tabi devlet tarafından uygulanacak bu tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini alması gerektiğinin de altını çizdik.”

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Son Güncelleme: 16.08.2020 13:00
Anahtar Kelimeler:
Pcr TestiMustafa Akıncı
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