banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94244
ALTIN
252.526
DOLAR
5.8339
STERLİN
7.3766
EURO
6.5442
KKTC’de izinsiz ikamet: 6 tutuklu
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET: 6 TUTUKLU...
İstinafa gitti cezası 20 aydan 4 yıla çıkarıldı!
4 YIL HAPİS YATACAK
3 yıl KKTC'de kaçak kaldı
3 YIL KKTC'DE KAÇAK KALDI
Zirve karıştı!
ZİRVE KARIŞTI!
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Akıncı “yılın başarı ödülleri” törenine katıldı

Akıncı “yılın başarı ödülleri” törenine katıldı

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
Akıncı “yılın başarı ödülleri” törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneğinin (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Başarı Ödülleri” törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Dernek Genel Merkezi’nde yer alan törende, başarılı sporculara ödüllerini verdi..Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı, törende yaptığı konuşmada, ödüle layık görülen sporcuları ve diğer tüm sporcuları kutladı.

Spor alanlarında, yarışan, her geçen gün gelişen ve iyiye, güzele giden bir durum söz konusu olduğunu ifade eden Akıncı, fırsat buldukça bazı futbol maçlarını izlediğini, seyirci sayısının arttığını ve oynanan futbolun iyiye gittiğini gözlemlendiğini kaydetti.

Sporun diğer alanlarda da geliştiğinin gözlemlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “En büyük eksiğimiz, söylemeye bile gerek yok; uluslararası arenaya açılamamak, o alanlarda boy gösterememek... Bizim en büyük sıkıntımız bu... Ne yazık ki Kıbrıs Türk gençliği kendi içinde bu gelişmeyi sağlasa da bir yere kadar gidebiliyor ve o noktada durmak durumunda kalıyor. Ve bu bize ve gençlerimize bazı zorluklar ve zorunluluklar da getiriyor. Kimi gençlerimiz Türkiye üstünden dünya ile yarışabilme olanağını bulmaya çalışıyorlar. Hatta bazı durumlarda da daha başka seçenekler gündeme geliyor” dedi.

banner317
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu adada her iki tarafın da eşitliğini, güvenliğini sağlayacak onurlu bir barış elde edildiği takdirde ancak bu gençlerimize dünyaya açılabilme fırsatını yaratabilmiş olacağız. Ama bugün o noktada değiliz. Bugün o noktada olmasak bile her alanda gelişimimizi de sürdürmek, bunun çabasını yürütmek zorundayız” diye konuştu.

Piyano yarışmasında derece alan üç genci kabul ederek kutladığını da anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk gençlerinin spor ve müzik alanında yetenekli  olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Eğer o imkânı bulabilirsek, gençlerin önünü açabilirsek, dünya ölçeğinde başarılara imza atabilecek insanlarımız olacağından hiç kuşkum yok” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin çok daha iyi noktalara gelebileceğine inandığını söyledi.

Son Güncelleme: 19.06.2019 16:29
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıKtsyd Başarı ödülleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçi yatı evinde yangın!
İşçi yatı evinde yangın!
Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”
Tatar: “Maraş bir açılım… TC’nin bilgisiyle bu yola girildi... Maraş bizim topraklarımız içinde…”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Maden, Ekonomi Ve Enerji Bakanı Taçoy’u Ziyaret Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Milli Mücadele ve Milli Değerleri Koruma Derneği heyetini kabul etti
Tabipler Birliği Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı
Tabipler Birliği Entegre Vektör Mücadelesi Konferansı sonuç bildirgesi açıklandı
Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”
Merkezi İhale Komisyonu: “inşaat sektörü ile alakalı ihalelerin bir kısmı sonuçlandı”
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı
23. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali Aleyna Tilki konseriyle başladı
Özyiğit’ten Özersay’a tepki
Özyiğit’ten Özersay’a tepki
K.T Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği: “Maraş’ın açılma kararından memnunuz”
K.T Zarar Görmüş Güneyli Göçmenler Derneği: “Maraş’ın açılma kararından memnunuz”
Telsim çalışanları kan bağışı yaptı
Telsim çalışanları kan bağışı yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim