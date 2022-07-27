Akıncı: Yazıklar olsun!

Türkiye iktidarını eleştiren Akıncı'nın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Dün Ali Bizden ile başlayıp, bugün Aysu Basri Akter’e kadar uzanan Türkiye’ye giriş yasağı, bu tür kararları alanların ne kadar antidemokratik bir anlayış sahibi olduklarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Açıktır ki, ağzı laf yapıp,eli kalem tutan, fikrini söylemekten çekinmeyen Kıbrıs’lı Türkler, cinsiyet farkı gözetmeksizin,Türkiye’deki bu çağdışı iktidarın hedefi haline gelmiştir. Toplumsal yapımıza ellerindeki tüm imkanları kullanarak müdahale edenler, işi 5 yaşındaki çocuklara psikolojik travma yaşatabilecek noktaya vardırmışlardır. Yazıklar olsun…"