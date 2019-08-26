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Akıncı, Volkan ve Dağman’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ile 30 Ağustos tarihinden itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevine atanarak, Tuğgeneralliğe terfi eden Piyade Albay İbrahim Dağman’ı kabul etti.

Akıncı, Volkan ve Dağman’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ile 30 Ağustos tarihinden itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevine atanarak, Tuğgeneralliğe terfi eden Piyade Albay İbrahim Dağman’ı kabul etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
Akıncı, Volkan ve Dağman’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak olan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan ile 30 Ağustos tarihinden itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı görevine atanarak, Tuğgeneralliğe terfi eden Piyade Albay İbrahim Dağman’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, veda ziyaretine bulunan Tuğgeneral Volkan’a ve eşine yeni yaşamlarında, sağlık ve mutluluk; görevi devralacak olan Albay İbrahim Dağman’a da yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Her işin bir başının bir sonunun olduğunu, askerlikte de böyle olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Volkan ile üç yıl birlikte olduklarını, bu sürede görev bilincinin ne kadar yüksek olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Yürüttüğü başarılı hizmetler için Volkan’a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sizden sonra görevi devralmakta olan İbrahim Dağman kardeşimizin de aynı başarıyla bu görevi yürüteceğine yürekten inanıyorum. Kendisine de başarılar diliyorum” dedi.

“KIBRIS TÜRK SUBAYININ DA ÖNÜ AÇIK OLMALI”

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Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC vatandaşı subayların eskiden sadece albaylığa kadar gelebildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan subaylarımız eskiden albaylığa kadar geliyorlardı. Albaylıktan sonra en yüksek rütbe emekliliktir diyorduk. Bir basamak daha yukarı çıktık, şimdi Komutan Yardımcılığı olarak tuğgenerallik var. Ama ondan ötesi yine yok. Temenni ederim ki, bu basamaklar Kıbrıs Türk subayının önünde de açılsın ve gelinebilecek en üst noktalara kadar bizim insanımız da gelebilsin. Bunun olmaması için hiçbir neden yok. Bu siyasi irade her kademede kendini gösterirse bunun olmaması için hiçbir neden yok. Çünkü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı subaylarımız da, zaten sizler bunu kanıtlıyorsunuz, her görevi başarıyla yerine getirebilecek nitelikte ve yetenekte insanlarsınız. Ama vaktiyle yasalar başka türlü yapılmış olabilir, bunlar değişmez değildir, yeter ki niyet olsun, irade olsun. Bu vesile ile bu düşünceyi de seslendirmenin zamanı olduğu kanaatindeyim. Bu şekilde değerlendirmeler ortak akılla en iyi şekilde yapılabilir diye düşünüyorum”.

VOLKAN: “SAMİMİ DAVRANIŞ VE DESTEĞİNİZİ ARKAMIZDA HİSSETTİK”

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan da, 1986 yılında başlayan meslek hayatının bu ayın sonunda tamamlanacağını belirterek, “Bu 33 yıllık süreç içerisinde tek düşüncemiz vatanımıza, milletimize muhabbetle hizmet olmuştur. Bizlere verilen her görevde mutlaka en iyisini yapmayı ve birliğimizi bir basamak daha yukarıya çıkarmayı hedefledik, ana düşüncemiz buydu. Son üç yıllık generallik süreci içerisinde gerek sizleri, gerekse hanımefendiyi yakından tanıma fırsatına erişmiş olduk. Sizleri ve hanımefendiyi tanımaktan ben ve eşim çok büyük onur duyduk, şeref duyduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ile eşi Meral Akıncı’nın samimi, içten davranışlarını ve desteklerini arkalarında hissettiklerini ifade eden Volkan, kendisinden sonra görevi Albay İbrahim Dağman’ın yürüteceğini, Dağman’ın, kendisinden aldığı bayrağı daha yükseklere çıkaracağından şüphesi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde, Tuğgeneral Cemal Volkan’a anı plaketi verdi.
 

Son Güncelleme: 26.08.2019 17:16
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıCemal Volkanİbrahim Dağman
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