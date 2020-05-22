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Akıncı ve Anastasiadis telefonda geçişleri konuştu

Görüşmede, karşılıklı geçişlerin aşamalı olarak yeniden başlamasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

22 Mayıs 2020 Cuma 05:00
Akıncı ve Anastasiadis telefonda geçişleri konuştu
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, iki lider, öncelikle, Güney’de çalışan, eğitim ve tedavi gören Kıbrıslı Türkler, KKTC’de çalışıp Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türkler ile daimi ikametgahları KKTC’de olan Rum ve Maronitlere yönelik kısıtlamaların kaldırılması ve diğer insani durumlardan dolayı geçiş yapacaklarla ilgili prensipte anlayış birliği sağladı. 
İlk aşamada, yukarıda belirtilen kategorideki kişilerin araçla geçiş yapılabilecek noktalardan geçişi ile Güney’de eğitim gören ve Ledra Palace geçiş kapısını kullanan öğrencilerin de yine bu kapıyı kullanmaları yönünde hemfikir olundu.

RUM TARAFI GÜNEY’DE ÇALIŞAN, EĞİTİM VE TEDAVİ GÖREN KIBRISLI TÜRKLERİN GEÇİŞLERİNİN 8 HAZİRAN İTİBARİYLE BAŞLAMASINI ÖNGÖRÜYOR
Anastasiadis Rum tarafı olarak, söz konusu kategorilerde yer alanların geçişlerinin 8 Haziran 2020 itibariyle başlamasını öngördüklerini ve Güney’e ilk geçişlerinde sunulmak üzere son 3 gün (72 saat) içerisinde yapılan COVID-19 testlerinin negatif çıktığını gösteren belge aranmasını, sonrasında ise Güney’e geçişlerde Rum makamlarınca rastgele testler yapılmasını düşündüklerini ifade etti. 

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Görüşmede ayrıca, BM gözetiminde toplanan iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani ve Rum liderin bir temsilcisinin katılımıyla toplanması ve epidemiyolojik duruma göre tüm geçişlerin normale dönmesini teminen bundan sonra atılacak adımların yol haritasının belirlenmesi hususunda mutabık kalındı.
 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarın Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Hükümet ve Cumhuriyet Meclisinde yer alan parti başkanları ile yapacağı toplantıda Rum Lider Anastasiadis ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını aktaracak ve  geçişler konusunda alınması gereken tedbirler ve atılması gereken adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunacak.
 

Son Güncelleme: 21.05.2020 18:51
Anahtar Kelimeler:
Kapıların AçılmasıAnastasiadisAkıncı
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