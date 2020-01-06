Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çoğunluğu yurtdışında eğitim gören bir grup üniversiteli genci kabul etti.
Akıncı, üniversiteli gençleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çoğunluğu yurtdışında eğitim gören bir grup üniversiteli genci kabul etti.
06 Ocak 2020 Pazartesi 11:41
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde üniversiteli gençler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili görüş ve düşüncelerini Cumhurbaşkanı’na ileterek Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini dinledi.
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