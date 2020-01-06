Akıncı, üniversiteli gençleri kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde üniversiteli gençler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs konusuyla ilgili görüş ve düşüncelerini Cumhurbaşkanı’na ileterek Cumhurbaşkanı’nın görüşlerini dinledi.