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Akıncı, Uluslararası Öğrenci Birliği Voıs’in Başkanı Achırı’yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede faaliyet gösteren uluslararası öğrenci birliği Vois Cyprus’un Başkanı Emmanuel Achiri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 

31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:29
Akıncı, Uluslararası Öğrenci Birliği Voıs’in Başkanı Achırı’yi Kabul Etti
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 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkede faaliyet gösteren uluslararası öğrenci birliği Vois Cyprus’un Başkanı Emmanuel Achiri ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre kabulde Achiri, yaşanılan salgın süreci içerisinde KKTC’deki uluslararası öğrencilerin karşılaştığı problemlerin giderilmesinde Cumhurbaşkanlığı’nın gösterdiği duyarlılık ve verdiği destek için teşekkür etti.  

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, uluslararası öğrencilerin ülke için önemine vurgu yaparak, Vois Cyprus ile başlatılan yakın iletişimi sürdürerek öğrenci sorunlarının çözümlenmesinde gerekli desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 15:47
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel AchiriVois CyprusCumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
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