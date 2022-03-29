Akıncı, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdi...

Akıncı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Türkiye dış politikası AKP yönetiminde uzun zaman “komşularla sıfır sorun” çizgisinde gelişti. Daha sonra işlenen stratejik hatalarla “sıfır sorun” yerine neredeyse sorun yaşanmayan komşu ülke kalmadı. Son zamanlarda Ermenistan ve İsrail ile yeniden kurulmaya başlanan ilişkiler olumlu bir gelişme olmuştur. Mısır ve Yunanistan ile yakınlaşma çabaları da somut sonuç verirse iyi bir gelişme olacaktır. Sıra,bir şekilde Suriye’ye de gelecek ve geç kalınmış olsa da, orada da diplomasi devreye girecektir diye düşünüyorum. Son dönemde “ Eyyy…. “ diye başlayan meydan okumalar terk edilerek, diplomasiye ağırlık veren bu anlayış Türkiye’ye, Rusya ve Ukrayna arasında, görüşmelere ev sahipliği yapacak bir rol kazandırmıştır. İstanbul’da yapılacak görüşmelerde barış yolunda olumlu gelişmelerin sağlanması tüm insanlığın en büyük dileğidir. Bu toplantıda tam olarak bu gerçekleşmese bile, Türkiye bu rolünü oynamaya devam etmelidir. Bunun yanında Türk dış politikasının daha fazla ihmal etmemesi gereken tarihsel bir sorumluluğu daha vardır: Ortaya çıkmakta olan yeni konjonktürde daha da önem kazanan Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta bir an önce gerçekçi politikalara dönüş yapmalıdır. Uluslararası destek görmediği çok açık olan siyasetleri bir yana bırakarak, BM parametreleri çerçevesinde çözüm yolunun yeniden açılmasına katkı yapmalıdır. Böylesi bir yönelim sadece Kıbrıslı Türklerin değil, Türkiye’nin de gerçek çıkarlarına uygun olacaktır. Unutulmasın, zararın neresinden dönülürse kardır.