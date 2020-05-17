Akıncı, Tepebaşı'ndaki yangın bölgesine giderek, inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tepebaşın’daki yangın bölgesine giderek, inceleme yaptı ve yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, incelemesinin ardından Çamlıbel’de basına yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.
Bölgede yaklaşık 8 ay önce fidan diktiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm gayret ve imkanlarla yangının söndürülmeye çalışıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanlığı girişimi ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nden de helikopter talep edildiğini, ancak Dışişlerine helikopterin arızalı olduğu bilgisinin verildiğini belirtti.