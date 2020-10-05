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Akıncı, Tatlısu ve Esentepe bölgesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Tatlısu ve Esentepe bölgesini ziyaret ederek yurttaşlarla görüştü; Esentepe bölgesindeki dükkanları gezerek esnafla buluştu, ardından da plaj voleybolu turnuvasındaki sporcuları ziyaret ederek başarılar diledi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 13:06
Akıncı, Tatlısu ve Esentepe bölgesini ziyaret etti
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Seçim Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bölge ziyaretlerinde görüş ve düşüncelerini açıklayarak halkın sorularını cevaplayan Akıncı, 11 Ekim’deki seçime artık kısa bir zaman kaldığını belirterek Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını vereceğini kaydetti. 
Kıbrıs Türk halkının güven ve kararlılıkla iradesine, kültürüne, özgürlüğüne, inançlarına sahip çıkacağını belirten Akıncı, halkın ortaya koyacağı iradeye herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti.
Akıncı, bu toplumun kendini 45 yıldır tanıdığını, bu ülkede 4- 5 gün bile bulunmayan kişilerin kendisini Kıbrıs Türk halkına anlatmaya çalıştığını ancak boşuna uğraştıklarını söyledi. 
Müdahalelerin yanı sıra kendisine yönelik hakaret ve tehditler ile birlikte asılsız iddiaların da olduğunu belirten Akıncı, “Türkiye kanallarının birinde Azerbaycan’a destek vermediğim bile iddia edildi. Azeri kardeşlerimize desteğimizi hem yazılı açıklama ile hem de çıktığımız her programda belirttik. Zaten açıklamamız Azeri haber kanallarında da yayınlandı” ifadelerini kullandı. 
Akıncı, tartışmaların asılsız iddialar üzerinden değil, fikirler üzerinden yapılmasının önemine vurgu yaptı.  
Bir soru üzerine görev süresi boyunca tarafsız, bağımsız kimliğini koruduğunu, Yüksek Kamu Denetçisi (Ombudsman), YÖDAK ve Kamu Hizmeti Komisyonu başkanlığı atamalarında bunu ispatladığını belirten Akıncı, halkın da beklentisinin zaten bu olduğunun altını çizdi. 

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Akıncı, Cumhurbaşkanlığının parti başkanlığı zihniyeti ile yapılacak bir görev olmadığını kaydetti.
Geçtiğimiz Cuma günü video konferans aracılığı ile BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesine yönelik UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın yaptığı ‘Genel Sekreter Akıncı’ya yardımcı olsun diye bunu yaptı’ şeklindeki değerlendirmesinin “anlamsız” olduğunu ifade eden Akıncı, “Tatar, ‘Anastasidis ile görüşen Genel Sekreter bizim liderimizle de görüşmeli’ diyeceğine, ‘Niye görüştü?’ diye sorgulamaktadır. Sonra da aynı kişi bu adada eşitlik, hem de egemen eşitlik istediğini söyleyebilmektedir“ diye konuştu.

“HEPİNİZ KATILIM GÖSTERMEKLE ŞAMPİYONSUNUZ “
Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ziyaretleri çerçevesinde plaj voleybolu turnuvasına da giderek sporculara başarılar diledi. Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan tarafından karşılanan Akıncı, burada gençlere hitaben kısa bir de konuşma yaptı.
“Tüm amaç ve uğraşımız Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası alanda yerini alması adınadır” diyen Akıncı, Kıbrıs Türk gençliğinin en az Rum gençleri kadar uluslararası arenada, turnuvalarda yerini alması için sonuna kadar uğraşacağını belirtti ve bunun bir insanlık hakkı olduğunu, Kıbrıs Türk gençliğinin de bu hakkın en doğal sahipleri olduğunu ifade etti.
“Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak spor, kültür ve sanat alanlarında bulunmaları en güzelidir” diyen Akıncı, bu ve benzeri etkinliklere katkı koyan herkesi yürekten kutladığını kaydetti.
 

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Son Güncelleme: 05.10.2020 13:57
Anahtar Kelimeler:
EsentepeTatlısuMustafa Akıncı
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