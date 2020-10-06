Akıncı: “Su borusu ve kapalı Maraş konusunda yapılan törenler KKTC demokrasisi açısından yüz karası”

“BU DÜZENLEMELER SEÇİMLERE YAPILAN MÜDAHALENİN BİR BAŞKA BOYUTUNU OLUŞTURUYOR”

“MARAŞ KONUSUNU BM İLE ÇATIŞMA İÇİNE GİRMEDEN, ULUSLARARASI HUKUK İÇİNDE KALARAK VE ÇÖZÜME BİR ENGEL OLUŞTURACAK ŞEKİLDE DEĞİL, ÇÖZÜME KATKI YAPACAK ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK GEREKİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Seçim Kurulu kararları hiçe sayılarak tamiratı tamamlanan su borusu ve kapalı Maraş konusunda yapılan törenlerin KKTC demokrasisi açısından yüz karası olduğunu söyledi.

Akıncı, sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara’da ve Kıbrıs’ta yapılan bu düzenlemelerin seçimlere yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş konusunun, BM ile çatışma içine girmeden, uluslararası hukuk içinde kalarak ve çözüme bir engel oluşturacak şekilde değil, çözüme katkı yapacak şekilde değerlendirmek gerektiğine işaret etti.

“KIBRIS TÜRKÜ TOPRAKLARINA DÜŞEN HER DAMLA SUYUN DEĞERİNİ BİLMELİ, MUHAFAZA ETMELİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı yazılı açıklamasında, “Su konusunda her zaman söylediğimi tekrar etmek isterim” diyerek, Türkiye’den gelen suya elbette her Kıbrıs Türkü’nün teşekkür ettiğini, ancak topraklarına düşen her damla suyun değerini bilmeli ve onu muhafaza edecek koşulları yaratmaları gerektiğini, asıl olanın bu olduğunu ifade etti.

Bir ayda tamir edileceği söylenen borunun ancak 9 ayda tamir edilebildiğinin unutulmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, bunların ötesinde açılışı 4 yıl önce yapılan bir sistemin seçime 4 gün kala yeniden törenle hizmete sunulmasının amacının ne olduğunun da her Kıbrıslı Türk’ün farkında olduğunu kaydetti.

“MARAŞ KONUSUNDA YAPILMAYA ÇALIŞILANLAR K.T HALKINI ULUSLARARASI ALANDA ZOR DURUMDA BIRAKACAK”

“BM Genel Sekreteri, seçimlerimizden sonra gayri resmi 5+1 toplantı çağrısı için hazırlıklarını yaparken, yine seçimlere ramak kala kapalı Maraş konusunda yapılmaya çalışılanlar Kıbrıs Türk halkını uluslararası alanda zor durumda bırakacak hatalı bir davranış anlamındadır” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığının sorumluluk alanına giren Maraş gibi önemli bir konunun seçimlere çok kısa bir süre kala açıkça seçim malzemesi yapılmış olmasının son derece yanlış olduğunu söyledi.

“KIBRIS TÜRK HALKI BU YAPILANLARA ÖZGÜR İRADESİYLE GEREKEN CEVABI VERECEK”

Akıncı açıklamasının sonunda, “Öyle inanıyorum ki, Kıbrıs Türk halkı bu yapılanlara özgür iradesiyle gereken cevabı verecektir” dedi.