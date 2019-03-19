Akıncı: “Statü değil siyasi eşitlik meselesi”

AKINCI: “BİR ETKİNLİK GÜNEY’DE YAPILACAKSA AYNISI KUZEY’DE DE YAPILMALI”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hiçbir zaman “Güney’e gitmem tavrında olmadığını”, ancak bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısının Kuzey’de de yapılması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “Bu basit bir statü meselesi değildir. Bu, Kıbrıs Türkü’nün varlığı ve siyasi eşitliği meselesidir. Siyasi eşitlik gibi haklı olduğunuz noktalarda kararlı ve ısrarlı tavrınızı sürdürmezseniz nerelere sürüklenebileceğinizi düşünmek bile istemiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kendilerine bugünkü MTG-NEA Salamina maçının BM kontrolündeki ara bölgede oynanacağı konusunda bilgi verildiğini, ancak BM son anda güvenliği sağlayamam diyorsa bunun, BM’nin adadaki varlığını kendi eliyle sorgulanır hale getireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, MTG-NEA Salamina maçına neden katılmadığı konusunda basın toplantısı düzenledi.

Akıncı, iki toplumlu etkinliğin, gündeme geldiği tarihten itibaren Pile’de BM’nin kontrolündeki bölgede bulunan sahada yer alacağının söylendiğini, ancak son günlerde BM’nin güvenliği sağlayamayacağını açıklaması üzerin etkinliklerin Pile’de BM kontrolü dışında kalan bir sahaya kaydırıldığını anlattı. “Esas üzücü olan BM’nin tavrıdır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu gelişmenin kabul edilebilir olmadığını, BM’nin yardımcı olması gereken bir durumda hiç yardımcı olmadığını söyledi.

“Bize maçın hep BM kontrolündeki bölgede olacağı söylendi. BM son anda, ‘güvenliği sağlayamam’ diyorsa adadaki varlığı kendi elleriyle sorgulanır hale gelir” diyen Akıncı, BM’nin birkaç yüz kişinin katılacağı bir organizasyona ev sahipliği yapamamasının kabul edilebilecek bir tavır olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bir etkinlik o tarafta olacaksa bu tarafta da olacak veya ara bölgede olacak. Hassasiyetimiz, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve eşitlik kavgasıdır, başka bir şey değil” diye konuştu.